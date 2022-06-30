Сенат , Мажилис
Парламент поддержал предложение отправить казахстанских миротворцев в Африку
Тусупбекова Лаура
корреспондент

Парламент на совместном заседании поддержал предложение Президента о направлении миротворческого контингента Вооруженных сил Казахстана для участия в миссиях ООН в ряде стран, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отметил, оглашая предложение Главы государства, министр обороны РК Руслан Жаксылыков, до настоящего времени военнослужащие Вооруженных сил РК направлялись в миротворческие миссии ООН для выполнения международных обязательств по поддержанию мира и безопасности в соответствии с постановлениями парламента РК. С 2014 года 45 казахстанских офицеров приняли участие в миссиях ООН в Западной Сахаре, Кот Д'Ивуаре и Ливане в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров. С 2018 года 520 казахстанских военнослужащих - в миссии Временные силы ООН в Ливане в составе миротворческого подразделения.

«На сегодня миссия ООН в Западной Сахаре и временные силы ООН в Ливане проходят службу - шесть и девять казахстанских военнослужащих соответственно. ООН дала высокую оценку уровню подготовленности наших военнослужащих и выражена готовность поддержать увеличение количества казахстанских миротворцев в миссиях ООН. Направление контингента в миротворческие операции ООН не только вносит значительный вклад в укрепление глобальной безопасности, но и способствует повышению авторитета и роли Казахстана на международной арене», - отметил глава Минобороны.

Руслан Жаксылыков подчеркнул, что последние события в регионе и мире свидетельствуют о новых рисках и вызовах региональной и национальной безопасности, часть из которых может требовать реагирования военными методами. Поэтому особую актуальность приобретает вопрос дальнейшего укрепления боевой выучки войск и получения практического опыта противодействия современным угрозам.

«В этом контексте считаю целесообразным расширить участие Вооруженных сил РК в миротворческих миссиях ООН в Центрально-Африканской Республике, Демократической Республике Конго и Мали. Казахстан готов выделить как отдельных служащих в качестве офицеров и военных наблюдателей, так и специализированные подразделения, наиболее востребованные в миссиях ООН. Пехотные, медицинские, инеженрные, разведывательные подразделения, подразделения военной полиции. Полученный мировой опыт будет использоваться в совершенствовании боевой подготовки наших Вооруженных сил и выработке предложений по дальнейшему развитию», - сказал министр.

По его информации, конкретные подразделения миссий ООН и сроки развертывания будут определены по итогам предстоящей работы секретариатом ООН, будет создана соответствующая нормативно-правовая база для каждой миротворческой операции.

«Наряду с этим в соответствии с подпунктом 5 статьи 53 Конституции Республики Казахстан вношу предложение о направлении миротворческого контингента Вооруженных сил совокупной численностью порядка 430 военнослужащих для участия в многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике, миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго, многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали, миссии временных сил ООН в Ливане», - заключил министр.

Предложение было поддержано депутатами Парламента.

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