Парламентарии Казахстана и Грузии договорились о сотрудничестве

Глава парламента Грузии Шалва Папуашвили, прибывший в Казахстан с официальным визитом, встретился со спикером Мажилиса Ерланом Кошановым, передает Kazpravda.kz

Фото: Ж. Жумабеков

Приветствуя парламентскую делегацию из Грузии в Мажилисе, Ерлан Кошанов отметил, что казахский и грузинский народы связывают тесные исторические узы и культурные традиции. Со времени установления дипломатических отношений между странами налажен эффективный политический диалог.

«Казахстан придает большое значение дальнейшему укреплению всестороннего сотрудничества с Грузией. Сегодняшняя встреча позволит обсудить возможности активизации нашего межпарламентского взаимодействия. По инициативе президента Касым-Жомарта Токаева в Казахстане проводятся масштабные политические и экономические реформы. Они полностью перезагрузили работу всех ветвей власти и расширили участие общества в политике», – сказал спикер Мажилиса.

Ерлан Кошанов рассказал об итогах конституционной реформы, президентских и парламентских выборах, деятельности Конституционного Суда. Спикер также ознакомил грузинского коллегу с законодательной деятельностью обновленной палаты.

В свою очередь, председатель парламента Грузии поблагодарил казахстанскую сторону за теплый прием и выразил надежду, что его официальный визит придаст новый импульс развитию межпарламентских отношений.

«Конечно, у парламентов нет рычагов исполнительной власти, но в их руках два важнейших инструмента. Первый – определение политики развития страны, второй – создание правовой базы для реализации этой политики. И мы, парламентарии, можем многое сделать для того, чтобы наши правительства могли успешно развивать двустороннее сотрудничество», – сказал Шалва Папуашвили.

Глава грузинской делегации выразил слова поддержки в связи с паводками в регионах Казахстана и пожелал скорейшего преодоления последствий стихии.

Стороны отметили схожесть повестки дня парламентов по таким вопросам, как гендерное равенство, защита прав женщин и детей, реформирование бюджетного и налогового законодательства, архитектурной и строительной деятельности. Спикеры договорились об обмене опытом по этим темам между депутатами профильных комитетов.

«Как коллега, вы хорошо понимаете, что актуализация законодательства – это веление времени. И задача депутатов – своевременно законодательно реагировать на происходящие изменения в различных отраслях», – добавил спикер Мажилиса Ерлан Кошанов.

Стороны обсудили также перспективы расширения сотрудничества Казахстана и Грузии в экономической, агропромышленной, транзитно-транспортной, туристической, культурно-гуманитарной сферах.