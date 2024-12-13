Парламентарии стран ЦА обсудили достижение ЦУР

Сенат
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Расширенное заседание парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития РК с участием представителей парламентов стран Центральной Азии состоялось сегодня под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Фото: Сенат

Участники встречи обсудили роль парламентов и местных представительных органов в обеспечении устойчивого развития стран региона Центральной Азии и обменялись своим опытом работы в этом направлении.

В приветственном слове Маулен Ашимбаев подчеркнул, что расширенный формат заседания призван усилить стратегический диалог парламентов стран региона, направленный на укрепление сотрудничества и поиск общих решений для достижения Глобальных целей устойчивого развития.

«Роль региона в Глобальной повестке устойчивого развития подробно осветил президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своей концептуальной статье «Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию. Повестка устойчивого развития нацелена на решение общих глобальных и региональных проблем современного мира. Актуальными для региона являются вопросы экологии, включая изменение климата, опустынивание и дефицит водных ресурсов. Также общей задачей для наших стран является дальнейшее повышение уровня жизни населения», – сказал в своем выступлении спикер Сената, подчеркнув, что общность целей развития региона прослеживается и на уровне единых приоритетов в обеспечении устойчивого развития стран региона, определенных главами государств.

Вместе с тем, председатель палаты парламента акцентировал внимание участников на ключевых климатических вызовах, включая глобальное потепление, обмеление Каспийского моря, исчезновение Арала, преодоление которых невозможно без проведения скоординированной адресной работы стран Центральной Азии. Важная роль в этом контексте отводится межпарламентскому взаимодействию, обмену законодательным опытом и сотрудничеству с местными органами власти.

«Сегодня ощутимо усиливается вклад национальных Парламентов в достижении ЦУР. В том числе в сохранение экосистем, обеспечение водной и энергетической безопасности. Мы должны активизировать совместную работу по межпарламентскому направлению для обеспечения гармоничного, инклюзивного и сбалансированного развития региона. Работа местных органов власти также очень важна. Во многом именно от них зависит успех продвижения повестки устойчивого развития на местном уровне, в каждом конкретном населенном пункте. Важно активнее вовлекать местные представительные органы в наш диалог, вырабатывать единые подходы в решении местных проблем населения через призму ЦУР», – отметил Маулен Ашимбаев.

Кроме того, членами парламентской комиссии, экспертами и приглашенными участниками были проанализированы промежуточные результаты Казахстана в достижении ЦУР за 10 лет. Наряду с этим, определены были и болевые точки, замедляющие устойчивое развитие стран региона в целом. 

По итогам заседания представители парламентов стран Центральной Азии, госорганов и эксперты поделились своими видениями по совершенствованию деятельности Комиссии. Также они озвучили рекомендации и инициативы касательно интеграции ЦУР и внедрении лучших практик в национальное законодательство.

На заседании парламентской комиссии, наряду с членами парламентской комиссии, заместителем премьер-министра – министром национальной экономики Нурланом Байбазаровым, с докладами выступили председатель Комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Чингиз Айдарбеков, председатель Комитета Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан по обеспечению конституционных основ, прав и свобод человека, гражданина и законности Дилшод Рахмон, председатель Комитета по вопросам обороны и безопасности Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Кутбидин Бурханов, постоянный представитель ПРООН в Казахстане Катаржина Вавьерниа, правовой консультант ПРООН в Туркменистане Ширин Ахмедова, ассоциированный профессор Высшей школы государственной политики Назарбаев Университета, член Клуба экспертов при Сенате Серик Оразгалиев и другие участники, включая представителей международных организаций и научно-экспертного сообщества.

#Сенат #Ашимбаев

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