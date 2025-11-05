Парламентарий обеспокоился ростом случаев кредитного мошенничества в Казахстане

Мажилис
95
Дана Аменова
специальный корреспондент

В борьбе с киберпреступниками наиболее значимым нововведением стал 24-часовой период «охлаждения» 

Фото: Т. Таныбаев

На пленарном заседании Мажилиса депутат Берик Бейсенгалиев акцентировал внимание на теме мошенничества, связанного с кредитами. Он отметил, что в рамках рабочих групп депутаты активно обсуждают ужесточение мер по борьбе с такими нарушениями, включая возможную отмену онлайн-кредитования, сообщает Kazpravda.kz

«Только  за два года работы VIII созыва принято два больших закона по защите прав наших граждан и противодействию интернет-мошенничеству. Во-первых, мы обязали банки и МФО с прошлого года проводить обязательную биометрию при выдаче кредитов. Во-вторых, с этого года ввели требование по личному присутствию заёмщика в банке при первоначальном оформлении беззалогового кредита. С целью усиления защиты уязвимых возрастных групп от необдуманных займов и мошенничества – введено обязательное получение согласия граждан, не достигших 21 года и старше  55 лет, при выдаче беззалоговых займов через Электронное Правительство», – считает он.

Также мажилисмен добавил, что в этом плане важной инициативой в этом направлении стал период «охлаждения» на 24 часа.

«До настоящего времени любой казахстанец мог моментально оформить кредит в режиме онлайн – деньги сразу же поступали ему на счет. Теперь такой оперативности больше не будет. Деньги по кредиту банк переводит только после окончания периода «охлаждения» и получения согласия заемщика. Период «охлаждения» дает шанс отменить кредит без последствий, если человек понял, что стал жертвой мошенников. И самое главное — мы добились, что банки и МФО будут обязаны списывать кредиты граждан во внесудебном порядке, если нарушены данные требования, а также если отсутствует биометрия или есть добровольный отказ от кредитов», – резюмировал Берик Бейсенгалиев.

По его словам, данные нормы вступили в силу только с 1 сентября этого года, но уже сейчас, как отмечает регулятор, заметно наблюдается снижение роста мошенических займов. Отсутствие четкого регулирования в сфере онлайн-кредитования в предыдущие годы стало одной из основных причин роста мошенничества. Однако благодаря принятым на сегодня конкретным шагам  в этой сфере, я уверен, что к концу текущего года будут заметны первые ощутимые результаты проведённой работы.

 

#мошенничество #кредиты #мажилисмен #Берик Бейсенгалиев

Популярное

Все
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Здесь качество – не лозунг, а система
Определился состав финалистов
Портрет Алии украсил набережную
Проблемный полигон ТБО: закрыть или перенести
Ученики НИШ завоевали серебро на международном конкурсе
Уникальные манускрипты представили в столице
В отдаленном селе появилась новая школа
Мир, где умеют мечтать и летать
Музыкальный мост «Казахстан – Япония»
В условиях равных возможностей
Рыбакина досрочно вышла в полуфинал
Помогли всем, кто нуждался в поддержке
«О чем не скажут небеса»
Самокаты: где и как кататься
В основе – принцип прозрачности
Мясо, приправы и ничего лишнего
Услышать крик о помощи
Шахта – это стабильность
Преданность делу – залог успеха
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
Энергетическая отрасль должна работать на опережение
Zhanibekov University – победитель международного конкурса по ИИ
Не поддаваться влиянию чуждых идей
Впервые в Казахстане пройдет чемпионат Азии по бирманскому боксу
Казахстан и Китай обсудили всестороннее стратегическое партнёрство
Искусственный интеллект помогает врачам спасать пациентов с инсультом
Сельский ученик стал бронзовым призером Азиатских игр
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Казахстан остается надежным партнером США в условиях новой мировой экономики
«Цифра» на вооружении районной полиции
С 2026 года в Казахстане изменится порядок налогообложения транспортных средств
В Казахстане реализуют меры поддержки бизнеса и привлечения инвестиций
Ержан Бабакумаров убит в Астане
До конца года в Западно-Казахстанской области сдадут более десяти спортобъектов
Голубое топливо пришло в дома сельчан
Технический колледж: практика и трудоустройство
Пенсионерам вход бесплатный
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов

Читайте также

Мажилис одобрил законопроект о статусе цифрового тенге
Мажилисмен Турлыханов предложил отменить блокировку счетов …
О туризме и банковской деятельности
Мажилис и Парламент Грузии подписали Меморандум о сотруднич…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]