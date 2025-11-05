Фото: Т. Таныбаев

На пленарном заседании Мажилиса депутат Берик Бейсенгалиев акцентировал внимание на теме мошенничества, связанного с кредитами. Он отметил, что в рамках рабочих групп депутаты активно обсуждают ужесточение мер по борьбе с такими нарушениями, включая возможную отмену онлайн-кредитования, сообщает Kazpravda.kz

«Только за два года работы VIII созыва принято два больших закона по защите прав наших граждан и противодействию интернет-мошенничеству. Во-первых, мы обязали банки и МФО с прошлого года проводить обязательную биометрию при выдаче кредитов. Во-вторых, с этого года ввели требование по личному присутствию заёмщика в банке при первоначальном оформлении беззалогового кредита. С целью усиления защиты уязвимых возрастных групп от необдуманных займов и мошенничества – введено обязательное получение согласия граждан, не достигших 21 года и старше 55 лет, при выдаче беззалоговых займов через Электронное Правительство», – считает он.

Также мажилисмен добавил, что в этом плане важной инициативой в этом направлении стал период «охлаждения» на 24 часа.

«До настоящего времени любой казахстанец мог моментально оформить кредит в режиме онлайн – деньги сразу же поступали ему на счет. Теперь такой оперативности больше не будет. Деньги по кредиту банк переводит только после окончания периода «охлаждения» и получения согласия заемщика. Период «охлаждения» дает шанс отменить кредит без последствий, если человек понял, что стал жертвой мошенников. И самое главное — мы добились, что банки и МФО будут обязаны списывать кредиты граждан во внесудебном порядке, если нарушены данные требования, а также если отсутствует биометрия или есть добровольный отказ от кредитов», – резюмировал Берик Бейсенгалиев.

По его словам, данные нормы вступили в силу только с 1 сентября этого года, но уже сейчас, как отмечает регулятор, заметно наблюдается снижение роста мошенических займов. Отсутствие четкого регулирования в сфере онлайн-кредитования в предыдущие годы стало одной из основных причин роста мошенничества. Однако благодаря принятым на сегодня конкретным шагам в этой сфере, я уверен, что к концу текущего года будут заметны первые ощутимые результаты проведённой работы.