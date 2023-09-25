Партия AMANAT запустила новый книжный проект

Фото: пресс-служба партии AMANAT

Присутствовавший на мероприятии спикер Мажилиса, глава партии AMANAT Ерлан Кошанов отметил, что книга занимает особое место в жизни человека и остановился на особенностях нового проекта.

«Глава государства в ходе своего выступления на заседании Национального курултая в Туркестане особое внимание уделил вопросам воспитания и образования подрастающего поколения, выпуску книг, соответствующих нашим национальным интересам. Он подчеркнул, что книгоиздание является одним из главных направлений в идеологической работе. Партия AMANAT во исполнение президентских инициатив откроет во всех региональных филиалах книжные магазины «Кітап-AMANAT», которые будут не просто точками продаж, а настоящими культурно-просветительскими центрами», - сказал Ерлан Кошанов.

Так, в магазинах «Кітап-AMANAT» будут проходить различные мероприятия с участием казахстанских писателей, авторов, издателей, презентации и обсуждения новых книг и многое другое. Проект ориентирован на продвижение не только произведений современных отечественных авторов, но и казахстанской литературы в целом.

«В последнее время на казахский язык переведено много научной и учебной литературы. У этих книг хорошее качество и содержание. Однако, из-за малого тиража, они не доходят до широкого круга читателей. Проект «Кітап-AMANAT» поможет решить этот вопрос. Таким образом, мы поддерживаем писателей и издателей, можно сказать, возвращаем читателя к книге», – подчеркнул Ерлан Кошанов.

В рамках проекта «Кітап-AMANAT» между партией AMANAT и Ассоциацией издателей, полиграфистов и книгораспространителей подписан меморандум о взаимном сотрудничестве. В рамках документа издательства обеспечат магазины необходимым книжным фондом по максимально доступным ценам. Это будут не только произведения казахстанской литературы, но и мировые бестселлеры.

В ходе мероприятия председатель партии поговорил с юными читателями. Также на встрече присутствовали известные казахстанские авторы и издатели: Адиль Койтанов, Шынгыс Мукан, Раиса Кадыр, Алмас Сакбаев, Бахытжан Бухарбай и другие.