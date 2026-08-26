Партия «Ауыл» утвердила список кандидатов в депутаты в Курултай

Решение было принято 26 августа на заседании бюро политического совета партии.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В утвержденный список вошли Кайрат Айтуганов, Шахмардан Байманов, Захира Бегалиева, Серик Егызбаев, Мурат Иргибаев, Ажар Каджибекова, Владимир Киян, Алмас Мухаметов, Динара Райханова и Рабига Токсеитова.

Соответствующие документы направлены в Центральную избирательную комиссию для регистрации депутатов в установленном законодательством порядке.

В партии сообщили, что при распределении мандатов соблюдены требования законодательства по представительству женщин, молодежи и людей с инвалидностью. Их совокупная доля в утвержденном составе составляет 60%.

При формировании депутатского корпуса также учитывались профессиональная квалификация и компетенции кандидатов. В список вошли представители аграрного сектора, государственного управления, науки, бизнеса и социальной сферы.

В «Ауыл» отметили, что новая фракция сосредоточится на реализации предвыборной программы партии.

Кандидаты, не вошедшие в итоговый список, будут включены в партийный кадровый резерв. Их планируют привлекать к экспертной, общественной и организационной работе.