Пассажирский автобус и ГАЗель столкнулись в Атырау

Авария произошла на пересечении 18-ой и 21-ой улиц в поселке Таскала-3, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Mgorod.kz.

По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, на перекрёстке пассажирский автобус Daewoo не уступил дорогу ГАЗели, которая двигалась справа и врезался в него. От удара ГАЗель опрокинулась и врезалась в электрический столб.

Вследствие аварии водитель ГАЗели и пассажиры общественного транспорта получили травмы и обратились за медицинской помощью.

В полиции отметили, что ведётся сбор документации.