Происшествия
Пассажирский автобус вспыхнул в центре Алматы: водитель получил ожог
Айдана Демесинова
В результате возгорания автобуса в центре Алматы пострадал водитель, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

"4 июня в 14:47 на пульт "101" ДЧС поступило сообщение от очевидца о горении автобуса. По прибытии через 5 минут пожарные мотоциклетные экипажи ДЧС передали, что открытым пламенем горит маршрутный автобус Yutong 2014 года выпуска. Огонь успел перейти на рекламный щит. Топливная система автобуса на газу. Незамедлительно на тушение пожара был подан пеногенерирующий ствол, от мотоэкипажей подан пенный состав при помощи ручной переносной установки, также поданы стволы на охлаждение и защиту рядом стоящего здания", – говорится в сообщении.

Принятыми мерами пожар локализован за 8 минут, ликвидирован полностью за 15 минут с момента прибытия первых пожарных подразделений – в 15:07.

В результате пожара водитель получил ожог правой руки. От госпитализации он отказался.

В тушении пожара было задействовано 12 человек личного состава, 2 пожарные автоцистерны, 2 мотоциклетных экипажа.



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