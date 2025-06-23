Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На презентации своей третьей книги под названием «Пасынки степи» Байзаков поделился с аудиторией своими мыслями о литературном труде и вдохновении. Он рассказал о том, как гармония природы и сложные человеческие судьбы переплетаются в его произведении, создавая уникальную атмосферу, характерную для его стиля.

В «Пасынках степи» автор исследует темы идентичности, связи с родной землей и важности уважения к традициям. Произведение наполнено живописными описаниями природы и глубокими философскими размышлениями, что делает её особенно актуальной для широкой читательской аудитории.

В книге присутствуют две сюжетные линии, которые гармонично дополняют друг друга, современная и историческая. Если одна история переносит читателей в древнее городище Сарайшык в 16 веке, то другая происходит в наши дни. Эти две части никак не перекликаются друг с другом, показывая разные грани человеческой натуры.

«Неторопливое повествование погружает в удивительный мир. Здесь нет супергероев, ханов-завоевателей и непобедимых батыров, зато где-то на фоне тихо поет вольная степь, слышится стук копыт, грустит молодой толмач в Сарайшыке. Мы чувствуем радость юноши, который раскинув руки, летит по родным просторам в седле любимой кобылицы, сопереживаем одинокому батыру, который отчаянно пытается спасти свою семью от лихих людей. Возможно, читатели не готовы простить, но можем понять «пасынка степи», который вернулся на Родину, отравленный ядом предательства. Написано так, что хочется сесть в седло и вернуться к истокам, к пестрым отцовским юртам в зимнем урочище между рекой и лесом», — говорится в аннотации.

По словам Хайдара Байзакова, люди, жившие в XVI веке, ничем не отличаются от современных — одинаковый характер, желания, стремления. Меняются лишь одежда и транспорт, но не внутренний мир человека, его ценности и мечты.

После вступительного слова состоялась живая дискуссия, на которой участники могли задавать вопросы автору и делиться своими впечатлениями о книге. Многие отметили, что произведение заставляет по-новому взглянуть на привычные вещи и пробуждает интерес к культуре и истории Казахстана.

Автор признался, что начал писать около четырех лет назад во время пандемии. Он работает более 20 лет в нефтяной сфере. Если вначале все начиналось с аналитических справок и служебных записок, то потом переросло в нечто большее, чем хобби. За эти годы у него вышло три книги, источником для вдохновения послужили реальные истории людей.

В частности, первая книга «Большое и малое безмолвие» повествует о том, как главного героя отправляют на аудит филиала предприятия в родной город детства, где он столкнулся с противостоянием местных властей. Вторая книга «Застолье с визирями» описывает январские события 2022 года.

Третья книга написана в Атырау под впечатлением от поездок в историко-культурный музей-заповедник Сарайшык за 7-8 месяцев. В данное время писатель работает над новым сочинением «Гроши с небес», затрагивающей проблемы наркомании в казахстанском обществе.

Завершилась презентация автограф-сессией, где Хайдар Байзаков общался с поклонниками и подписывал книги. Участники мероприятия покинули встречу с новыми впечатлениями и вдохновением, ожидая предстоящих литературных событий.

Эта встреча еще раз подтвердила, что литература остается мощным инструментом для обмена идеями и эмоциями, способным объединять людей и культуры. «Пасынки степи» атырауского писателя — не просто книга, а приглашение к глубокой беседе о жизни, преодолении и любви к родной земле.