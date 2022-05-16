Патриарх казахстанской селекции

День, когда новый сорт пшеницы признается ученым сообществом и включается в сортовой реестр, следует считать вершиной на трудном пути селекционера.

У героя этой публикации, человека удивительной судьбы – Валентина Петровича Кузьмина – таких вершин было 29. Столько новых сортов ученый успел вывести за свою жизнь. Более того, он является основателем селекционной отрасли в Северном Казахстане.

Родился Валентин Кузьмин в 1893 году в многодетной крестьян­ской семье в Саратовской области России. С золотой медалью окончил уездное училище, поступил в Санкт-Петербургский сельскохозяйственный институт.

Учебу прервала Первая мировая война. С фронта парень был демобилизован по ранению, однако вскоре его вновь призвали, но уже... в армию генерала Колчака. Оттуда по своей воле перешел в Красную армию, однако сам факт нахождения, пусть и непродолжительного, в войсках «белых» не пройдет бесследно: советская власть вспомнит об этом уже в 30-е годы.

До этого Кузьмин успевает стать научным сотрудником Всесоюзного института растение­водства (ВИР). Работал с известными учеными Н. Вавиловым и В. Писаревым. Совершил научную экспедицию в Монголию.

Группе энтузиастов приходится работать в пору гражданской войны, когда по России свободно разгуливали сотни банд, однако с поставленной задачей ученые справились – собрали тысячу образцов культурных растений.

Работа в ВИР длилась с 1927 по 1935 год. Затем ученый попал под жернова репрессий как бывший офицер армии Колчака. Был арес­тован и сослан в Казахстан, с которым и будет связана вся его дальнейшая судьба.

В 1936 году в селе Шортанды нынешней Акмолинской области открылась первая сортоиспытательная станция, куда и устроил­ся на работу ученый-селекционер. Благодаря напряженному поиску ему удается скрестить канадский сорт яровой пшеницы с озимой из Украины. В итоге получился ныне известный казахстанский сорт пшеницы «акмолинка 1».

Сорт долгое время не имел себе равных по урожайности и другим показателям. Согласно разным источникам, в Казах­стане им засевалось до 3,5 млн га.

В годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы благодаря культурам, которые вывел ученый, были спасены от голода тысячи людей. Кроме «акмолинки 1» рекордсменами по урожайности продолжительное время оставались сорта «шортандинка» и «пиротрикс 28».

Методом отбора и гибридизации Валентином Кузьминым были выведены новые сорта озимой ржи, проса, гречихи, ячменя, гороха, подсолнечника, льна, конопли, картофеля, люцерны… А изданная им монография «Селекция и семеноводство зерновых культур в целинном крае» стала настольной книгой большинства ученых и специалистов-практиков.

Ученый заложил теоретичес­кую основу практической селекции для степных регионов, разработал и внедрил первую в СССР единую методику оценки сортов, культур и сортоиспытания, изучив при этом предшест­вующий мировой опыт. Был удостоен звания Героя Социа­листического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и молот», Сталинской и Государственной премий СССР. Являлся доктором наук, академиком ВАСХНИЛ.

Долгие годы руководил селекционным направлением работы Казахского научно-производст­венного центра зернового хозяйст­ва им. А. Бараева. После выхода на пенсию Валентин Кузьмин продолжал сеять, скрещивать, экспериментировать уже в границах своего личного огорода… Полученными результатами делился с работающими коллегами. Оставался верен своему делу и продолжал трудиться до последних дней.

Удивительный факт из биографии патриарха отечественной селекции: после получения Государственной премии он всю ее отдал на строительство новой школы в селе Дамса. Сохранились письма со словами благодарности от родных, близких, малознакомых людей и даже организаций, куда Валентин Петрович пересылал свои сбережения в качестве материальной помощи. Именем этого человека названы школа и улица в поселке Научном. Скончался он в 1973 году и похоронен на местном кладбище.

На здании республиканского центра зернового хозяйства им. А. Бараева можно также увидеть мемориальную доску, посвященную создателю 29 сортов. На ней надпись: «Здесь работал основоположник селекции сельскохозяйственных культур в Северном Казахстане, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии, академик Кузьмин Валентин Петрович».

В Казахстане помнят и ценят его вклад. Своим примером основоположник селекции смог зажечь энтузиазм десятков своих последователей, казахстанских ученых-селекционеров, которые продолжают начатое им дело.