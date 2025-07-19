В настоящее время особую важность приобретает воп­рос доверия гражданского общества к государству, готовности власти к кардинальным изменениям и глобальным вызовам. Устойчиво формируется запрос на более эффективное госуправление, участие простых граждан в принятии управленчес­ких решений.

Вместе с тем действующая модель государственного управления, основанная на административно-контрольной форме взаимодействия государства и населения, не в полной мере отвечает ожиданиям населения. Поэтому Глава государства поставил конкретную задачу по изменению подходов к госуправлению, кадровой политике, системе принятия решений и ответственности за их выполнение. Назрела необходимость формирования сервисной и человекоцентричной модели, в которой главными ценностями выступают граждане и их благополучие.

На втором заседании Национального курултая в Туркестане Президент отметил: «Впереди большая работа, на завершение которой потребуется время. Главное – изменить сознание представителей государственного аппарата. Они должны приходить на работу с полной решимостью служить народу и стране, а не для получения ложного авторитета среди своих родственников и в обществе. В этом заключается понятие «Адал азамат».

Проект Закона РК «О государст­венной службе Республики Казахстан» в новой редакции был разработан в рамках реализации Концепции развития государственной службы РК на 2024–2029 годы, утвержденной Указом Президента. В настоящее время проходит процедура согласования и обсуждения законопроекта с заинтересованными госорганами и организациями. Хотелось бы поделиться своим мнением о содержании документа.

В пункте 1 статьи 4 действующего Закона «О государственной службе РК» 2015 года казахстанский патриотизм, прозрачность в деятельности государственных органов, профессионализм госслужащих, этичность, нетерпимость к правонарушениям обозначены как основные принципы госслужбы без раскрытия содержания данных принципов. Вместе с тем этого требует пункт 2 статьи 14-3 Закона «О правовых актах», где сказано, что принципы законодательного регулирования должны устанавливаться с раскрытием конкретных механизмов их реа-лизации.

В отдельных статьях законопроекта об этих принципах говорится более подробно. Согласно пункту 2 статьи 9, эффективность и качество работы включают дос­тижение целей и исполнение задач, установленных Конституцией и законами РК, показателей эффективности деятельности гос­органов, в том числе предусмотренных документами системы государственного планирования, своевременное и надлежащее исполнение должностных обязанностей, поручений и актов вышестоящих органов и должностных лиц, рациональное управление госимуществом и целевое использование бюджетных средств.

Уместно привести высказывание Главы государства: «Мое кредо состоит в том, что министры, акимы и другие государственные служащие должны сочетать в себе два основных качества – профессионализм и патриотизм». Согласно статье 8 законопроекта, государственные служащие, являясь граж­данами Республики Казахстан, обязаны проявлять пат­риотизм через преданность интересам государства и общества, добросовестное и ответственное исполнение возложенных долж­ностных обязанностей, защиту государственности, конституцион­ного строя и национальных интересов страны, в том числе предотвращение и пресечение действий, наносящих ущерб интересам государственной службы и подрывающих доверие к ней.

Президент Казахстана на церемонии инаугурации 26 нояб­ря 2022 года подчеркнул: «Профессио­нализм, честность и скромность должны стать нашими главными принципами. Если нам не удастся привить обществу новые ценности и выработать лучшие качества, то все реформы будут тщетными». Соответственно, имеет смысл привлечь внимание к такому принципу госслужбы, как клиентоориентированность.

Концепцией предполагается построение новой модели госслужбы, основанной на принципах сервисности и клиенто­ориентированности, выраженной в проактивной, ориентированной на конечный результат, дебюрократичной модели поведения. Ведь оплачивая налоги, выполняя иные обязательства, закрепленные законами, доверяя госслужащим управление общими ресурсами, активами страны, граждане рассчитывают на удовлетворение потребностей, вытекающих из естест­венных и иных прав человека.

Законопроектом предусмотрено внедрение института безупречной репутации, направленного на обеспечение профессионализма, порядочности, нравственности, а также приверженности государственных служащих к государственным и общественным интересам. Требования к безупречной репутации предполагают введение дополнительных ограничений при назначении, а ее наличие становится одним из основных критериев при продвижении по службе.

Государственные служащие не должны допускать действия (бездействие), затрудняющие реа­лизацию физическими и (или) юридическими лицами своих прав, свобод и законных интересов. Думается, все это будет иметь следствием снижение рис­ка кадрового дефицита, повышение удовлетворенности общества работой госслужащих, обеспечение равного доступа к госслужбе, создание института ранней профессиональной ориен­тации, охватывающего до- и вузовский уровни, повышение привлекательности госслужбы за счет внедрения горизонтального карьерного продвижения, увеличение заинтересованности госслужащих в получении новых знаний и навыков.

Таким образом, казахстанский патриотизм, профессионализм, человекоцентричность государст­венных служащих наряду с проз­рачностью в деятельности государственных органов, этичностью слуг народа, нетерпимостью к правонарушениям предельно важны в контексте новой модели государственного управления.