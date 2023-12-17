"Пацаны делают правильные выводы" – тренер молодежной сборной по хоккею

Сборная Казахстана заняла первое место в группе и вышла в топ-дивизион молодежного чемпионата мира, передает Kazpravda.kz

Фото: федерация хоккея РК

В заключительном матче молодежного чемпионата мира по хоккею сборная Казахстана потерпела поражение от Австрии по буллитам, но этот матч не повлиял на турнирное положение команды, чемпионство было завоевано досрочно. Главный тренер нашей молодежки Сергей Старыгин прокомментировал прошедшую игру пресс-службе КФХ.

- Сергей Васильевич, вы за год вывели две сборные в элиту, в чем ваш секрет?

- В них! Пацаны слушают, делают правильные выводы, работают.

- Как настроить команду, которая уже заняла первое место?

- Есть определенные сложности, потому что тот же первый период мы вышли абсолютно разобранными в этом плане. Потом поговорили, игроки правильно восприняли, можно было матч в основное время выиграть, моментов было много. Второй период в чистую переиграли вообще, хороший хоккей был.

- Итоги турнира, все складывалось не так гладко?

- Итог - мы выполнили то, что хотели. Естественно, в этом дивизионе проходных матчей не бывает и нет. Видно, как все команды бились, все перемешалось. Матчи были тяжелые. Тем не менее мы справились, хорошие игры показали и с каждой игрой было интереснее.

Тем временем, голкипер сборной Казахстана Владимир Никитин признан лучшим вратарем молодежного чемпионата мира (IA), завершившемся в Венгрии. Казахстанский голкипер показал лучшую статистику и, кроме того, был признан лучшим игроком в составе сборной Казахстана, удостоившись двух индивидуальных наград одновременно.

На чемпионате мира он провел 5 матчей, заменив в последнем Артема Шестакова во втором периоде. Процент отраженных бросков - 94,44% в среднем пропустил 1,48 шайб. При этом голкипер провел больше всех времени на льду в сравнении с другими вратарями турнира. Сделал 119 сейвов и оформил 1 шатаут.

Лучшим защитником признан игрок сборной Франции Джеймс Эйр, а нападающим его соотечественник Эмиль Тавернье.

По ходу турнира Казахстан победил Венгрию (5:2), Данию (3:2), Францию (4:0) и Японию (3:1).

