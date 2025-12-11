Пациенты с орфанными заболеваниями в Алматы будут обеспечены лекарствами в 2026 году

Здравоохранение
202
Айгуль Турысбекова
корреспондент Алматинского корпункта

На XXХIХ сессии маслихата города Алматы депутаты единогласно поддержали вопрос о расширении перечня заболеваний и лекарственных средств, подлежащих финансированию за счёт местного бюджета. Это коснется пациентов, страдающих тремя различными нозологиями, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Общая сумма финансирования составляет 128 млн тенге. Предложенные управлением общественного здравоохранения нозологии относятся к числу социально значимых, а в отдельных случаях – к редким и тяжелым заболеваниям. 

Пациенты с диагнозами: системная красная волчанка, синдром короткой кишки и оптикомиелоневрит (болезнь Девика) будут обеспечены амбулаторными лекарственным препаратами за счет средств местного бюджета. 

«Для пациентов, страдающих этими патологиями, применение современных препаратов представляет собой не просто медицинскую необходимость, а единственный способ стабилизировать течение болезни, сохранить трудоспособность и предотвратить инвалидизацию. Каждое из представленных предложений основано на реальных потребностях жителей нашего региона. За каждой цифрой стоят конкретные люди, судьбы семей, оказавшихся в чрезвычайно сложной жизненной ситуации», - отметила в своем докладе заместитель руководителя управления общественного здравоохранения Алматы Лайла Имангалиева.

Стоит отметить, что, согласно Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», с 2017 года пациенты с орфанными заболеваниями обеспечиваются дорогостоящими лекарственными препаратами преимущественно за счет средств местного бюджета на основании решений маслихатов.

#медицина #Алматы #лекарства

