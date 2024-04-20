Паводки: в Актюбинской области начали выплачивать компенсации за павший скот

Паводки
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На сегодня владельцам 165 голов погибших в результате паводка сельскохозяйственных животных перечислено 25 миллионов тенге, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Актюбинской области

В целом по области погибло 3 232 головы крупного рогатого скота. Из них 3 120 туш сожжено, большая часть с помощью мусоросжигателя - инсинератора.

«Со вчерашнего дня мы начали выплачивать компенсации владельцам скота. За 165 голов перечислено 25 миллионов тенге. Все будет возмещено согласно поступившим заявлениям. Больше всего потерь приходится на Уилский район», - рассказал руководитель областного управления сельского хозяйства и земельных отношений Кусайын Сарсембай.

Аким области Асхат Шахаров, отправившийся сегодня с рабочей поездкой в Уилский район, ознакомился с ходом мероприятий по утилизации туш животных.

В целом, в 5 из 6 районов, где была зарегистрирована гибель скота, утилизация туш уже завершена. К данным мероприятиям помимо местных специалистов были привлечены 19 сотрудников республиканского противоэпизоотического отряда.

По словам руководителя областного управления ветеринарии Айбека Сембая, немногие закопанные туши животных не несут эпидемиологической опасности. Пепел сожженных туш также закапывают. На местах проводится дезинфекция.

#Актюбинская область #компенсация #паводки в Казахстане #гибель скота

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