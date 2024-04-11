Паводки в Казахстане: спасатели эвакуируют жителей Атбасара

Паводки
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Дана Аменова
Корреспондент

 В настоящий момент с помощью мотопомп проводится откачка талых вод, сообщает Kazpravda.kz    

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По данным ДЧС Акмолинской области, 11 апреля в Атбасаре в 04.58 часов был обнаружен перелив на земляном вале на реке Жабай.

Незамедлительно были включены все системы оповещения. Проводятся мероприятия по эвакуации населения, а также по защите объектов и жилых домов.

«В настоящий момент с помощью мотопомп проводится откачка талых вод. Задействовано более 400 человек и 100 единиц техники государственный системы гражданской защиты», - говорится в  официальном сообщении.

Напомним, ранее в ДЧС Акмолинской области сообщали, что уровень реки Жабай превысил критическую отместку в 4.45 и составляет 4.50. Проводятся работы по укреплению и возведению дополнительных земляных валов.

Жителей дважды оповещали о необходимости эвакуации с мест возможных подтоплений. Было эвакуировано 123 человека, из них 11 пенсионеров и 29 детей, все находятся у родственников.

В противопаводковых работах задействованы силы и средства МИО, ДЧС Акмолинской, Жамбылской областей, курсанты АГЗ имени М.Габдуллина, военнослужащие Национальной гвардии и волонтеры.

Работа в данном направлении продолжается.

 

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