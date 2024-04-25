Паводки в Казахстане: в Костанайской области выплачивают компенсацию за погибший скот

На сегодня выплачено более 100 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото: акимат Костанайской области

Костанайская область стала одним из первых регионов в республике, которая начала выплаты компенсаций владельцам сельскохозяйственных животных, погибших в результате паводка.

«На сегодняшний день уже произведена оплата по 780 головам скота на общую сумму более 102 миллионов тенге. Процесс выплат осуществляется в соответствии с алгоритмом, разработанным министерством сельского хозяйства РК», - говорится в сообщении.

В регионах, где объявлено чрезвычайное положение из-за наводнений, действуют специальные комиссии по оценке ущерба, в том числе ущерба по погибшему скоту. В состав комиссий входят специалисты ветеринарной службы районов, которые выезжают на места происшествий для определения количества погибшего скота и организации его утилизации.

Комиссии также помогают собирать необходимые документы для подачи заявлений на компенсацию ущерба.

Местные органы призывают владельцев скота и хозяйств обращаться в местные исполнительные органы для получения выплат и компенсаций за погибший скот.

Прием заявлений и выплаты продолжаются.