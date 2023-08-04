Педагогам всегда рады Свежий выпуск 4 августа 2023 г. 4:00 36 Диана Калдыбек, область Жетысу Проблему дефицита педагогов в регионе решают подготовкой молодых кадров за счет местного бюджета. фото Дмитрия Ерофеева В общеобразовательные учреждения по всему региону требуется 157 педагогов. По сравнению с предыдущим учебным годом это число уменьшилось почти на 20 единиц. Согласно данным областного управления образования, наибольший дефицит – сразу 41 специалиста – наблюдается в школах Панфиловского района, а также Аксуского и Ескельдинского, где вакантны по 25 мест. В разрезе предметов особым спросом пользуются учителя математики, потребность в которых превышает сорок человек, русского и английского языков, а также химии и физики. Вопрос нехватки педагогов, отмечают в профильном ведомстве, актуален в масштабах всей страны, и для его решения предпринимается ряд комплексных мер на республиканском и областном уровнях. Так, последние четыре года идет стабильный ежегодный рост заработной платы учителей на 25%. Для специалистов предусмотрены и другие стимулирующие меры, среди которых – законодательное повышение статуса педагога в обществе, финансовая поддержка, особые возможности для повышения квалификации и карьерного роста. Подготовка молодых специалистов – одна из основных, а главное – эффективных мер для покрытия потребностей региона в педагогических кадрах. Начиная с 2017 года в области за счет средств местного бюджета на данные специальности было выделено 552 гранта. За 2021⁄22 годы вузы выпустили 158 молодых учителей, большинство из которых сегодня успешно трудится в образовательных учреждениях по всей области. Среди них – учитель начальных классов средней школы им. М. Курманова села Балпык би Динара Гаджиева. Стать учителем и работать с детьми мечтала всегда, говорит молодой педагог. В 2017 году она стала счастливой обладательницей гранта акима области и в итоге в 2021 году с отличием окончила Жетысуский университет им. И. Жансугурова. Вернувшись в родной Коксуский район, сначала устроилась на работу в детский сад, а потом – в школу, где сейчас ведет занятия по предшкольной подготовке. – Больше всего я люблю уроки именно с маленькими детьми, они никогда не дают скучать, – делится 23-летняя Динара Гаджиева. – Но в будущем также хочу работать учителем математики в классах постарше, поэтому сейчас уже прохожу обучение в магистратуре по этой специальности. Я всегда хотела работать в школе, здесь есть все возможности для интеллектуального и творческого развития. Плюс работа с детьми, которые меня очень вдохновляют. В течение прошлого учебного года в организации образования было трудоустроено 308 молодых специалистов из числа выпускников колледжей и вузов. В наступающем сезоне в школы области приходят порядка двух сотен новых специалистов педагогического направления, которые обучились за счет средств местного бюджета. В их числе 35 – преподаватели иностранного языка, 18 – математики, а также 14 учителей начальных классов, пять «химиков» и два «физика». Как отмечают в профильном ведомстве, ежегодно проводится анализ самых востребованных специальностей педагогического направления, на которые в дальнейшем выделяют образовательные гранты из средств местного бюджета. Так, к примеру, за последние годы удалось полностью укомплектовать все учебные заведения учителями казахского языка и физической культуры. Минимальную потребность испытывают школы и в педагогах-психологах, учителях информатики, музыки, биологии и начальных классов. В наступающем учебном году с учетом актуального кадрового дефицита, а также заявок самих абитуриентов на желаемые специальности будут сформированы списки предоставляемых грантов. Но одно дело – подготовить специалистов, и совсем другое – удержать их, особенно в сельских школах. Для этого в рамках проекта «С дипломом – в село!» по области Жетысу за 2009–2022 годы 2 772 специалистам сферы образования были выделены подъемные пособия. Кроме того, 1 127 человек получили доступные кредиты в размере 1 500 МРП на приобретение или строительство собственного жилья. Всего же в 340 общеобразовательных школах региона сейчас трудятся без малого 15 700 учителей, почти половину из которых составляют педагоги высшей и первой категорий, а также имеющие категории эксперта, исследователя и мастера. Фактически 90% от общего числа работников сферы прошли аттестацию в новом формате, подчеркивают в управлении образования. Повышение квалификации педагогов – также один из важнейших вопросов, стоящих перед сферой. И упор стараются делать на учреждения образования в сельской местности, так как там проживает порядка 80% населения края Жетысу. – В регионе сейчас реализуется специальный проект «Білім беру сапасын арттыру және тиімді жұмыс істеудің режимі», целью которого являются решение проблем сельских школ, повышение профессиональной компетентности сельских учителей, распространение опыта образовательных организаций для одаренных детей, – рассказывает руководитель отдела дошкольного воспитания и обучения, технического и профессионального образования, государственных услуг, кадрового обеспечения и документооборота Анар Бухарова. – В связи с этим ведущие учебные заведения, в числе которых специализированный лицей № 24 имени Арына, талдыкорганский лицей № 20 и лицей «Бiлiм-Инновация», были утверждены в качестве школ-магнитов для 24 отдаленных сельских образовательных учреждений. К слову, на сегодня в регионе вопрос аварийных и трехсменных школ решен полностью: только за один прошлый год было введено в эксплуатацию восемь учебных заведений на 2 290 мест. Эти и другие меры, уверены в ведомстве, помогут планомерно повышать уровень образования и воспитания детей. #школа #дефицит #бюджет #кадры #педагоги #кадровая политика