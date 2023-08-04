Педагогам всегда рады

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Диана Калдыбек, область Жетысу

Проблему дефицита педагогов в регионе решают подготовкой молодых кадров за счет местного бюджета.

фото Дмитрия Ерофеева

В общеобразовательные учреждения по всему региону требуется 157 педагогов. По сравнению с предыдущим учебным годом это число уменьшилось почти на 20 единиц. Согласно данным областного управления образования, наибольший дефицит – сразу 41 специалис­та – наблюдается в школах Панфиловского района, а также Аксуского и Ескельдинского, где вакантны по 25 мест. В разрезе предметов особым спросом пользуются учителя математики, потребность в которых превышает сорок человек, русского и английского языков, а также химии и физики.

Вопрос нехватки педагогов, отмечают в профильном ведомстве, актуален в масштабах всей страны, и для его решения предпринимается ряд комплексных мер на республиканском и областном уровнях. Так, последние четыре года идет стабильный ежегодный рост заработной платы учителей на 25%. Для специалистов пре­дусмотрены и другие стимулирую­щие меры, среди которых – законодательное повышение статуса педагога в обществе, финансовая поддержка, особые возможности для повышения квалификации и карьерного роста.

Подготовка молодых специа­листов – одна из основных, а главное – эффективных мер для покрытия потребностей региона в педагогических кадрах. Начиная с 2017 года в области за счет средств местного бюджета на данные специальности было выделено 552 гранта. За 2021⁄22 годы вузы выпустили 158 молодых учителей, большинство из которых сегодня успешно трудится в образовательных учреждениях по всей области.

Среди них – учитель начальных классов средней школы им. М. Курманова села Балпык би Динара Гаджиева. Стать учителем и работать с детьми мечтала всегда, говорит молодой педагог. В 2017 году она стала счастливой обладательницей гранта акима области и в итоге в 2021 году с отличием окончила Жетысуский университет им. И. Жансугурова. Вернувшись в родной Коксуский район, сначала устроилась на работу в детский сад, а потом – в школу, где сейчас ведет занятия по предшкольной подготовке.

– Больше всего я люблю уроки именно с маленькими детьми, они никогда не дают скучать, – делится 23-летняя Динара Гаджиева. – Но в будущем также хочу работать учителем математики в классах постарше, поэтому сейчас уже прохожу обучение в магистратуре по этой специальности. Я всегда хотела работать в школе, здесь есть все возможности для интеллектуального и творческого развития. Плюс работа с детьми, которые меня очень вдохновляют.

В течение прошлого учебного года в организации образования было трудоустроено 308 молодых специалистов из числа выпускников колледжей и вузов. В наступающем сезоне в школы области приходят порядка двух сотен новых специалистов педагогического направления, которые обучились за счет средств местного бюджета. В их числе 35 – преподаватели иностранного языка, 18 – математики, а также 14 учителей начальных классов, пять «химиков» и два «физика».

Как отмечают в профильном ведомстве, ежегодно проводится анализ самых востребованных специальностей педагогичес­кого направления, на которые в дальнейшем выделяют образовательные гранты из средств местного бюджета. Так, к примеру, за последние годы удалось полностью укомплектовать все учебные заведения учителями казахского языка и физической культуры. Минимальную потребность испытывают школы и в педагогах-психологах, учителях информатики, музыки, биологии и начальных классов. В наступаю­щем учебном году с учетом актуального кадрового дефицита, а также заявок самих абитуриентов на желаемые специальности будут сформированы списки предоставляемых грантов.

Но одно дело – подготовить специалистов, и совсем другое – удержать их, особенно в сельских школах. Для этого в рамках проекта «С дипломом – в село!» по области Жетысу за 2009–2022 годы 2 772 специалистам сферы образования были выделены подъем­ные пособия. Кроме того, 1 127 человек получили доступные кредиты в размере 1 500 МРП на приобретение или строительство собственного жилья.

Всего же в 340 общеобразовательных школах региона сейчас трудятся без малого 15 700 учителей, почти половину из которых составляют педагоги высшей и первой категорий, а также имею­щие категории эксперта, исследователя и мастера. Фактически 90% от общего числа работников сферы прошли аттестацию в новом формате, подчеркивают в управлении образования. Повышение квалификации педагогов – также один из важнейших вопросов, стоя­щих перед сферой. И упор стараются делать на учреждения образования в сельской местнос­ти, так как там проживает порядка 80% населения края Жетысу.

– В регионе сейчас реализуется специальный проект «Білім беру сапасын арттыру және тиімді жұмыс істеудің режимі», целью которого являются решение проб­лем сельских школ, повышение профессиональной компетентнос­ти сельских учителей, распространение опыта образовательных организаций для одаренных детей, – рассказывает руководитель отдела дошкольного воспитания и обучения, технического и профессионального образования, государственных услуг, кадрового обеспечения и документооборота Анар Бухарова. – В связи с этим ведущие учебные заведения, в числе которых специализированный лицей № 24 имени Арына, талдыкорганский лицей № 20 и лицей «Бiлiм-Инновация», были утверждены в качестве школ-магнитов для 24 отдаленных сельских образовательных учреждений. К слову, на сегодня в регионе воп­рос аварийных и трехсменных школ решен полностью: только за один прошлый год было введено в эксплуатацию восемь учебных заведений на 2 290 мест.

Эти и другие меры, уверены в ведомстве, помогут планомерно повышать уровень образования и воспитания детей.

#школа #дефицит #бюджет #кадры #педагоги #кадровая политика

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