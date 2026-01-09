Правительство сосредоточилось на повышении качества жизни казахстанцев и результативности реформ. Итоги года, подведенные в Министерстве труда и социальной защиты населения, демонстрируют масштаб выполненных обязательств и дальнейший курс на усиление помощи социально уязвимым категориям.

Одним из ключевых решений стало повышение с 1 января 2026 года размеров всех видов государственных пособий, а также базовой и солидарной пенсий на 10% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции. Это решение затрагивает миллионы казахстанцев и является частью поэтапного укрепления пенсионной системы. Напомним, с 2023 года в течение пяти лет минимальная базовая пенсия повышается до 70% от величины прожиточного минимума, а максимальная – до 120%.

Так, с нового года минимальный размер базовой пенсии составил 35 596 тенге, максимальный – 60 005 тенге. Для наглядности в Минтруда привели конкретный пример: 70-летний пенсионер, который вышел на заслуженный отдых в 2019 году, в 2025-м получал пенсию в 171 588 тенге, куда входит базовая пенсионная выплата – 50 851 тенге и солидарная – 120 737 тенге. С учетом повышения с 1 января 2026 года его пенсия увеличилась до 192 816 тенге, в том числе базовая пенсия составила 60 005 тенге, солидарная – 132 811 тенге. Причем эти суммы не включают выплаты из ЕНПФ.

Повышение коснулось и государственных пособий. Пособие на рождение первого, второго и третьего ребенка увеличилось со 149 416 до 164 350 тенге, на рождение четвертого и последующих – с 247 716 до 272 475 тенге. Также повысились выплаты много­детным: для семей с четырьмя детьми – с 63 030 до 69 330 тенге, с десятью – со 157 280 до 173 000 тенге. Выросли и пособия для лиц с инвалидностью: первой группы – со 101 702 до 111 872 тенге, второй – с 81 362 до 89 498 тенге, третьей – с 55 474 до 61 021 тенге. На 10% увеличены выплаты по потере кормильца и утрате трудоспособности из Государственного фонда социального страхования. Размер этих выплат рассчитывается индивидуально и зависит от среднемесячных доходов, стажа, степени утраты трудоспособности, количества иждивенцев и других факторов.

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова в своем выступлении, опуб­ликованном на сайте ведомства, уточнила, что все социальные обязательства государства были выполнены своевременно и в полном объеме.