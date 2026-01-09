Пенсии растут, обязательства усиливаются

Пенсионные новости
149
Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

с 1 января повышены размеры всех видов государственных пособий, а также базовой и солидарной пенсий

инфографика Натальи Ляликовой

Правительство сосредоточилось на повышении качества жизни казахстанцев и результативности реформ. Итоги года, подведенные в Министерстве труда и социальной защиты населения, демонстрируют масштаб выполненных обязательств и дальнейший курс на усиление помощи социально уязвимым категориям.

Одним из ключевых решений стало повышение с 1 января 2026 года размеров всех видов государственных пособий, а также базовой и солидарной пенсий на 10% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции. Это решение затрагивает миллионы казахстанцев и является частью поэтапного укрепления пенсионной системы. Напомним, с 2023 года в течение пяти лет минимальная базовая пенсия повышается до 70% от величины прожиточного минимума, а максимальная – до 120%.

Так, с нового года минимальный размер базовой пенсии составил 35 596 тенге, максимальный – 60 005 тенге. Для наглядности в Минтруда привели конкретный пример: 70-летний пенсионер, который вышел на заслуженный отдых в 2019 году, в 2025-м получал пенсию в 171 588 тенге, куда входит базовая пенсионная выплата – 50 851 тенге и солидарная – 120 737 тенге. С учетом повышения с 1 января 2026 года его пенсия увеличилась до 192 816 тенге, в том числе базовая пенсия составила 60 005 тенге, солидарная – 132 811 тенге. Причем эти суммы не включают выплаты из ЕНПФ.

Повышение коснулось и государственных пособий. Пособие на рождение первого, второго и третьего ребенка увеличилось со 149 416 до 164 350 тенге, на рождение четвертого и последующих – с 247 716 до 272 475 тенге. Также повысились выплаты много­детным: для семей с четырьмя детьми – с 63 030 до 69 330 тенге, с десятью – со 157 280 до 173 000 тенге. Выросли и пособия для лиц с инвалидностью: первой группы – со 101 702 до 111 872 тенге, второй – с 81 362 до 89 498 тенге, третьей – с 55 474 до 61 021 тенге. На 10% увеличены выплаты по потере кормильца и утрате трудоспособности из Государственного фонда социального страхования. Размер этих выплат рассчитывается индивидуально и зависит от среднемесячных доходов, стажа, степени утраты трудоспособности, количества иждивенцев и других факторов.

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова в своем выступлении, опуб­ликованном на сайте ведомства, уточнила, что все социальные обязательства государства были выполнены своевременно и в полном объеме.

Сегодня за счет республиканского бюджета осуществляется­ 41 вид социальных выплат. С начала 2025 года на пенсии и пособия направлено около 5,9 трлн тенге, получателями стали более 4,6 млн человек, включая около 2,5 млн пенсио­неров и свыше 2,1 млн получателей госпособий.

Как отметила министр, по поручению Главы государства поэтапно увеличивается­ ставка обязательных пенсионных взносов работодателей, которая достигнет 5% к 2028 году. В накопительной пенсионной системе сегодня участвуют около 65% занятого населения.

Отдельный блок работы министерства связан с рынком труда. Светлана Жакупова подчеркнула, что благодаря программам занятости уровень безработицы в прошлом году удалось снизить до 4,6%, и это при том, что на рынок труда вышли порядка 300 тыс. молодых специалистов. С начала года трудоустроено свыше 820 тыс. человек, активными мерами содействия занятости охвачено порядка 296 тыс. граж­дан. Более 9 тыс. представителей социально уязвимых категорий получили государственные гранты до 400 МРП на открытие собственного дела. Обучением и профориентацией охвачено свыше 478 тыс. казахстанцев.

В 2025 году разработано и актуализировано 132 профессиональных стандарта, которые охватили более 1,1 тыс. профессий, 600 из них – рабочие. Это создает основу для подготовки кадров, востребованных на рынке труда. Усилена ответственность работодателей при организации субсидируемых рабочих мест. Эти изменения направлены на повышение прозрачности процедур и обеспечение реального трудоустройства.

Продолжается системная работа и по охране труда. В прошлом году уровень произ­водственного травматизма снизился на 6,5%, смертность – на 4,5%. Государственные инс­пекторы труда защитили права более 55 тыс. работников, погашена задолженность по заработной плате на сумму 2,2 млрд тенге.

Минтруда и соцзащиты населения ведет комплексную работу по поддержке лиц с инвалидностью. По словам Светланы Жакуповой, активно реализуется заочный проактивный формат установления инвалидности по более чем 50 нозологиям. В таком формате рассмотрено почти 100 тыс. заявок из регионов страны. Более 522 тыс. человек получили услуги через специальный портал, 27 тыс. граждан воспользовались инватакси.

Введено лицензирование центров, оказывающих специальные соцуслуги, с переходом на подушевое финансирование и цифровизацию процессов. На сегодня выдано 582 лицензии организациям, в которых обслуживаются более 94 тыс. человек.

Успешно реализуется и проект реабилитации детей в домашних условиях с применением инновационных технических средств: у сотен ребят уже зафиксировано улучшение двигательных функций.

Подводя итоги 2025 года, в министерстве подчеркнули, что все принятые меры объединяет одна цель – повышение качества жизни граждан и выстраивание более адресной, справедливой и эффективной системы социальной поддержки.

#выплаты #пособия #пенсии #социальная помощь

Популярное

Все
Олимпиада, Азиада и чемпионаты мира
Тройной подарок
У ветерана – праздник
Не капитан, а атаман
Святая к музыке любовь
Сколько нужно для счастья?
Пенсии растут, обязательства усиливаются
Вот качусь я в санках...
Сложная операция – уверенный результат
Вместе – интереснее
Расти должны не только цены
Есть музыканты в селах!
Для души и для дела
Лесной питомник строится на юге
В Нацгвардии начался новый учебный период
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Налоговые вычеты по ИПН в Казахстане: что изменится в 2026 году
Свыше 1,7 тысяч водительских удостоверений в РК аннулировали из-за медпоказаний
Покоритель космических высот
Обширное интервью Президента анонсировали в Акорде
С новыми тарифами предложено подождать
Токаев подписал закон, касающийся возврата незаконно приобретенных активов
Что изменится на железных дорогах Казахстана в 2026 году
Завод по производству кормов для домашних животных построят в Алматинской области
Токаев: Казахстан вступил в новый этап модернизации
Около 40 рейсов задерживаются в аэропорту Астаны
35 дворов обновят в этом году в Костанае
В Уголовный кодекс и УПК внесены дополнения
Афера сорвалась в кабинете директора
63 бункера для КГМ установят в Костанае
Налоговая реформа: информация по переходному положению
В Бюро нацстатистики сообщили о снижении цен на некоторые виды продуктов питания
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
Президент Ирана прибыл в Акорду
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В тройке лидеров
Спецназу «Бүркіт» - 26 лет
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае

Читайте также

Повышение пенсий и пособий: что предусмотрено бюджетом в 20…
Казахстанцам запретили использовать пенсионные излишки на п…
Трудовой стаж будет учитываться при переезде между Казахста…
Казахстанские пенсионерки выйдут на европейские подиумы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]