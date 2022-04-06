Зверское убийство произошло в Сайрамском районе, всего в 30 километрах от города Шымкента, передает Kazpravda.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Как сообщили в Департаменте полиции Туркестанской области, между мужчинами произошла ссора, во время которой один из них ударил другого. После этого последний в нетрезвом состоянии пришел домой к обидчику, проник во двор и разбил окно.

В это время из дома вышла пожилая женщина. Пьяный мужчина облил ее бензином и поджег.

В ходе оперативных мероприятий по горячим следам задержали обоих подозреваемых.

В отношении одного из них возбудили уголовное дело по уголовной статье «Хулиганство», решением суда он отпущен под залог.

В отношении второго проводится досудебное расследование по уголовной статье «Убийство». Подозреваемый взят под стражу.

«Назначены экспертизы. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Инцидент произошел на бытовой почве», — сообщили в Департаменте полиции Туркестанской области.