Перед сборной стоит задача попасть на зимнюю Олимпиаду

Мужскую сборную Казахстана ждут серьезные испытания уже в конце лета и начале осени: с 29 авгус­та по 1 сентября в Братиславе (Словакия) она примет участие в финальном этапе олимпийского квалификационного отбора, где будет бороться за единственную путевку на Олимпиаду-2026 с командами Венгрии, Австрии и хозяевами турнира.

Но перед этим наша национальная сборная, дабы лучше подготовиться к отбору на главные зимние старты четырехлетия, получила специальный доступ на участие в Кубке Президента РК в Астане. Традиционный турнир пройдет с 14 по 18 августа на «Барыс-Арене». Соперниками казахстанцев выступят команды, представляющие международную Континентальную хоккейную лигу, – столичный «Барыс» и две российские дружины – хабаровский «Амур» и тольяттинская «Лада».

Напомним, что в мировом рейтинге Международной федерации хоккея (ИИХФ) сборная Казахстана по итогам чемпионата мира-2024 сохранила за собой 15-ю строчку. Возглавляет данный рейтинг по-прежнему Канада.

Россия, хоть и отстранена от участия в международных турнирах, располагается на втором месте, Финляндия – на третьем. Всего в рейтинге ИИХФ – 58 стран.

Кстати, стали известны соперники сборной Казахстана и на групповом этапе чемпионата мира-2025, который пройдет в Швеции и Дании. Матчи группы А пройдут в шведском Стокгольме, здесь выступят команды Канады, Австрии, Финляндии, Франции, Латвии, Словакии, Словении и Швеции. А сборная нашей страны сыграет в группе B в датском городе Хернинг, ее соперниками станут Чехия, Дания, Германия, Венгрия, Норвегия, Швейцария и США. ЧМ-2025 пройдет с 9 по 25 мая 2025 года.

Раз уж зашел вопрос о национальной команде, то стоит сказать несколько слов и о других дружинах Казахстана, для которых на прошедшем в Праге (Чехия) Конгрессе международной федерации хоккея определены места проведения чемпионатов

мира-2025 в дивизионах ниже.

Юношеская сборная Казахстана, вернувшаяся в группу А первого дивизиона, выступит в городе Секешфехервар в Венгрии. Турнир пройдет с 20 по 26 апреля. За выход в элиту юношеского хоккея наши хоккеисты поборются с командами Украины, Австрии, Венгрии, Дании и Словении. Только одна сборная, занявшая первое место, выйдет в топ-дивизион.

Женская сборная Казахстана, поднявшаяся в группу B первого дивизиона, сыграет в Великобритании, в шотландском Дамфрисе. Соперницами наших девушек станут команды Кореи, Латвии, Венгрии, Великобритании и Словении. Календарь предстоящего турнира будет определен позднее.

Напомним: на прошедшем чемпионате мира в дивизионе IIA наша женская сборная заняла первое место, одержав победы во всех пяти встречах.

Юниорская женская сборная Казахстана (U-18) вновь выступит в группе А второго дивизиона. Турнир пройдет в столице Латвии с 13 по 19 января 2025 года. За выход в дивизион выше девушки поборются с представительницами Китайского Тайпея, Великобритании, Нидерландов, Латвии и Новой Зеландии.

Также определены соперники молодежной сборной Казахстана на групповом этапе чемпионата мира, который с 26 декабря 2024 года по 5 января 2025-го пройдет в столице Канады. Там сборная Казахстана выступит в группе B с командами Швеции, Чехии, Словакии и Швейцарии. В группе А за выход в четвертьфинал поборются команды США, Финляндии, Канады, Латвии и Германии.

В плей-офф турнира выйдут по четыре команды с каждой группы. Коллективы, занявшие последние, пятые места, сыграют между собой раунд навылет. Напомним, в декабре прошлого года наша молодежка заняла первое место на чемпионате мира в дивизионе IA в Венгрии и вернется в элиту молодежного хоккея спустя пять лет.

Не менее насыщенный сезон ждет и клубные команды нашей страны. В частности, стали известны места и даты проведения Кубка Казахстана по хоккею 2024 года. В этом году за престижный трофей должны были бороться 11 дружин, которые, согласно рейтингу прошлого сезона, разбиты на две группы.

Группу А, матчи которой пройдут в Усть-Каменогорске, составили действующий чемпион страны «Арлан» из Кокшетау, «Актобе», «Торпедо», атырауский «Бейбарыс», «Кулагер» из Петропавловска и «Алматы». В группе В в Караганде должны были сыграть столичный «Номад», «Сарыарка», действующий победитель кубка «Хумо» из Ташкента (Узбекистан), рудненский «Горняк» и «Иртыш» из Павлодара. Но на днях стало известно о том, что «Номад» пропустит Кубок Казахстана-2024. Все дело в том, что в период проведения турнира большая часть игроков столичной дружины будет задействована в подготовке национальной сборной к финальному этапу олимпийского отбора и в связи с этим не сможет принять участие в соревнованиях.

Встречи предварительного этапа Кубка Казахстана пройдут с 22 по 28 августа. Далее в рамках плей-офф состоятся полуфиналы (победители групп сыграют с командами, занявшими вторые места в параллельной группе) и финал. Решающие поединки пройдут в Усть-Каменогорске 31 августа и 1 сентября.

Вместе с тем Международная федерация хоккея объявила состав групп предстоящего розыгрыша Континентального кубка Европы сезона 2024⁄2025 годов. Действующий чемпион Казахстана «Арлан» начнет свое выступление с третье­го раунда и сыграет в группе Е с британским «Кардиффом» и словацкой «Жилиной», которая примет турнир с 15 по 17 ноября. Еще один соперник кокшетаусцев определится по итогам матчей группы С (игры пройдут с 18 по 20 октября). Напомним: действую­щим победителем Континентального кубка является другой представитель казахстанского хоккея – столичный «Номад».