Передозировка парацетамола может вызвать поражение печени - врач

Здравоохранение
31

Детский врач – инфекционист, педиатр высшей квалификации, заместитель директора по медицинской части городской детской больницы №3 г. Астаны Роза  Баженова подробно рассказала, куда обращаться родителям при симптомах ОРВИ и гриппа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Пик обращаемости приходится именно на вечернее время — после 18:00, когда родители, увидев высокую температуру у ребёнка, сразу едут в инфекционный стационар. Но в большинстве случаев это не требуется, отметила врач. Правильный маршрут при первых симптомах — это фильтр-кабинеты поликлиник и кабинеты неотложной помощи, которые принимают без записи, каждый день с 8:00 до 20:00. Нужно также держать связь со своим участковым врачом, при необходимости вызвать мобильную бригаду.

Если состояние ребенка ухудшается, появилась частая рвота, судороги, ребенок отказывается от еды и грудного молока, то немедленно нужно вызывать скорую помощь.

В этом сезоне циркулирует вирус гриппа A(H3N2). Он отличается более агрессивным течением. Основные признаки: высокая температура, плохо поддающаяся жаропонижающим, стойкая лихорадка, судороги — отмечаются даже у полностью здоровых детей без сопутствующих заболеваний, ларингит, отёк гортани,  боли в животе и поражение ЖКТ,  общая интоксикация, слабость.

Что касается осложнений, как пояснила Роза Баженовна, это могут быть судороги на фоне высокой температуры, выраженный ларингит, риск развития синдрома Рея (особенно при неправильном лечении), возможны носовые кровотечения, рвота, боли в животе.

Врач рекомендовала быть осторожнее с жаропонижающими. Парацетамол и ибупрофен следует применять строго в возрастных дозировках. Передозировка парацетамола может вызвать поражение печени и другие тяжёлые осложнения.

Детский инфекционист предостерегает родителей от самостоятельного назначения антибиотиков детям, которые не помогают бороться с вирусами. Также нельзя бесконтрольно принимать противовирусные препараты, только по назначению врача и строго по показаниям. Если температура плохо сбивается — это повод для осмотра врача, а не для увеличения дозы. Напомним, что эпидемиологи настоятельно рекомендуют:  избегать мест массового скопления людей, • носить маски в общественных местах, • чаще мыть руки и проветривать помещения.

#дети #медицина #парацетамол

