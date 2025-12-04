Переговоры об упрощенном визовом режиме с ЕС

Политика
146
Анастасия Шварц

Казахстан и Европейский союз провели первый раунд официальных переговоров по заключению Соглашения об упрощенном визовом режиме и Соглашения о реадмиссии между РК и ЕС.

Фото с сайта МИД РК

Заседание прошло в Брюсселе под сопредседательством заместителя министра иностранных дел РК Алибека Бакаева и заместителя генерального директора Генерального директората Европейской комиссии по вопросам миграции и внутренних дел Йоханнеса Лухнера.

Запуск переговоров стал знаковым и символичным событием, совпавшим с юбилейной датой – в декабре исполняется 10 лет с момента подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Евросоюзом. Начало нового переговорного трека демонстрирует зрелость, глубину и стратегическую направленность отношений, последовательно развивающихся в течение десятилетия.

Участники отметили, что открытие переговоров отражает рост доверия и стремление сторон к усилению мобильности, расширению возможностей для граждан и укреплению гуманитарных и межобщественных связей. Подчеркнуто, что данные переговоры стали первым подобным процессом между Европейским союзом и государством Центральной Азии, что придает этому шагу историческое измерение.

Обсуждение прошло в конструктивном и деловом ключе. Стороны обменялись подходами, согласовали первичные ориентиры и обозначили направления дальнейшей работы. Переговоры подтвердили готовность обеих сторон последовательно продвигаться вперед, формируя современную правовую основу, которая будет способствовать упрощению поездок, укреплению контактов между людьми и дальнейшему расширению сотрудничества.

Как отмечается в сообщении МИД РК, Казахстан и Европейский союз договорились продолжить переговорный процесс и провести следующий раунд консультаций в Астане в 2026 году.

#МИД #ЕС #РК #Алибек Бакаев

