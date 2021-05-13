Переходный период до полного внедрения таможенного тарифа ЕАЭС продлят для Армении

Экономика
Лаура Тусупбекова
Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Сенат на пленарном заседании ратифицировал Протокол о внесении изменений в Договор о присоединении Республики Армения к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года от 10 октября 2014 года, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

Как отмечается в заключении, документом предусматривается продление срока переходного периода на 1 год для Республики Армения до полной имплементации единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в отношении наиболее чувствительных для данной страны товаров.

Как отметил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, при присоединении к Евразийскому экономическому союзу Республике Армения в отношении определенных товаров предоставлена возможность до 1 января 2022 года применять более низкие импортные таможенные пошлины, чем предусмотрено единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза.

"Перечень изъятий Республики Армения состоял из 981 товарной позиции. Это продовольственные товары, мясо, злаки, химическая продукция, автомобили, лекарственные средства, некоторые виды оборудования, инструментов и драгоценных камней. В декабре 2019 года в ходе Высшего Евразийского экономического совета Премьер-министр Республики Армения обратился с просьбой о продлении периода перехода к единому таможенному тарифу. Главы государств ЕАЭС согласились продлить для товаров, в отношении которых переходный период заканчивался в 2019 году, срок применения низких таможенных пошлин на 1 год", – пояснил Бахыт Султанов.

Таким образом, в 2020 году перечень страновых изъятий Армении составлял 647 товарных позиций. С 1 января 2021 года у Армении остались только 94 товара, по которым применяются более низкие таможенные пошлины, действующие до 1 января 2022 года.

"Это такие товары, как мясо, злаки, овощи, драгоценные камни и оборудование", – уточнил министр.

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