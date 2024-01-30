Переходя на личности

Выставка известного казахстанского художника представлена большим разнообразием техник и жанров изобразительного искусства, его произведения отличаются узнаваемым авторским почерком. Источником вдохновения для художника являются выдаю­щиеся исторические личности и героические сюжеты, а также темы, связанные с казахским народным искусством. В музее представлено более 70 созданных в разные годы произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства.

Значительную часть экспозиции занимают живописные произведения мастера. В своем творчестве он обращается к традиционному быту народа и мифологии, истории и культуре древней степной цивилизации. Эти темы нашли отражение в работах «На стыке веков», «Абылай-хан перед битвой», «Томирис», «Реликвия Великой степи», «Айша-Биби», «Чувство невесты», «Тюркский каганат», «Мать – Умай».

– Изначально я занимался гобеленами, потом началась перестройка, развал Советского Союза – покупателей нет, как нет и заказов, а жить на что-то надо. Вот и перешел на живопись, – рассказывает Рахимжан Садыгулов. – Что касается картины «На стыке веков», то изначально композиция была задумана для гобелена, а серия картин с изображением исторических личностей началась с выставки в Таразе. Просмотрев свои работы, я понял, что для самого города, собственно, особо предложить нечего. И тогда пришла идея написать мавзолей Айша-Биби. А потом подумал, почему не написать саму Айшу-Биби? Эту картину я писал по легенде, которую рассказывала моя бабушка. А Айша-Биби связана с Караханом – написал и его. Потом аль-Фараби, Дулати, Томирис, Абылай-хана…

За годы творчества художником было создано более 150 произведений. Рахимжан Садыгулов – автор таких замечательных по художественному решению гобеленов, как «Мир на планете Земля», «Новый город», «Мой сад», «Томирис», «Шаманы», «Вечность», «Анракайская битва», «Эхо веков», «Домбра», «Осень».

Для его творчества характерны насыщенный колорит и смелый цветовой контраст. Живописная манера художника пронизана светом и декоративна по своему решению. Он вдохновлен темами традиционного казахского мира, образный и содержательный смысл произведений основывается на многовековых культурных ценностях народа.

Рахимжан Садыгулов родился в 1947 году в селе Луговое Джамбульской области. В 1978-м окончил Государственный институт прикладного и декоративного искусства во Львове. Более 30 лет занимал руководящие должности в Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова. С 2001 по 2008 год был директором Алматинского колледжа декоративно-прикладного искусства им. О. Тансыкбаева. С 2008 по 2010 год – заведующий кафедрой ДПИ КазНПУ. Член Сою­за художников РК, с 1984 года – активный участник республиканских, всесоюзных и международных выставок.

Он высокопрофессиональный специалист, в совершенстве владеющий теорией и практикой, методикой преподавания специальных дисциплин, автор нескольких методических пособий по специальности «Декоративно-прикладное искусство», научных статей, книг, посвященных творчеству Тансыкбаева, казахско-русско-английского толкового словаря специализированных терминов изобразительного искусства.