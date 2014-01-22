Перемены в Премьер-лиге

В соответствии с решением Исполкома ФФК о сокращении числа клубов Премьер-лиги до 10 в 2015 году утверждена следующая ротация между дивизионами: по итогам чемпионата Премьер-лигу покинут команды, занявшие 12-е, 11-е и 10-е места, им на смену придет победитель Первой лиги сезона 2014 года.

Помимо этого, команда, занявшая 2-е место в Первой лиге-2014, получит право сыграть в переходном матче за право выхода в Премьер-лигу с 9-й командой сильнейшего дивизиона.

Не претерпел изменений лимит на легионеров. Каждый клуб Премьер-лиги имеет право заявить не более семи иностранцев. Все они могут быть включены в протокол матча, но право одновременного нахождения на поле имеют только пять из них. Клубы Первой лиги, как и прежде, могут использовать в своем составе не более трех легионеров.

В первенстве РК среди клубов Первой лиги примут участие 16 клубов.

Абзал КАМБАР