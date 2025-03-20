Перенаправить кредитные ресурсы в реальную экономику
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Фарид Юмашев
Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание с руководителями банков второго уровня по вопросам исполнения поручений Главы государства в части увеличения финансирования реального сектора экономики. Внимание участников мероприятия было уделено исполнению программ по строительству и модернизации крупных инфраструктурных объектов. Рассмотрены новые подходы Правительства по стимулированию участия банков в приоритетном финансировании бизнеса.