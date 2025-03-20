Перенаправить кредитные ресурсы в реальную экономику

Как сообщил вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин, только 21,2% активов БВУ приходится на кредитование бизнеса, более 16,5% составляют беззалоговые потребительские кредиты, до 29,6% выросла доля высоколиквидных активов.

Между тем в проекте нового Налогового кодекса предлагает­ся сохранить ставку КПН в 20% на доходы от кредитования корпоративного сектора, а для потребительского сектора – 25% и отменить льготы по НДС на сумму около 500 млрд тенге в отношении ряда финансовых операций. Данные меры призваны увеличить налоговые отчисления, уравнять налоговую нагрузку и сбалансировать структуру активов банков, перенаправляя их ресурсы в реальную экономику. Отмечено, что стратегической целью этих шагов должно стать целенаправленное повышение пределов потенциального ВВП.

Председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Рустам Карагойшин представил основные инструменты по поддержке и кредитованию предпринимательства.

В 2024 году общий вклад холдинга в поддержку секторов экономики составил около 4 трлн тенге. В 2025-м на эти цели планируется направить еще 8 трлн тенге с дальнейшим увеличением к 2027-му объема финансирования до 10 трлн тенге. В рамках вовлечения БВУ в финансирование реального сектора предлагается ряд мер, направленных на повышение ликвидности.

По словам спикера, предусмотрено осуществление 84 крупных инвестиционных проектов. Приоритетное внимание намечено уделить отраслям обрабатывающей промышленности, инфраструктуры и жилищного строительства. Будут увеличены госгарантии, благодаря чему строительные работы охватят до 13 тыс. км автодорог и 585 км стальных магистралей. В рамках нацпроекта по модернизации энергетического и коммунального секторов за пятилетие инвестируют свыше 13 трлн тенге, из них в нынешнем году – 1,2 трлн тенге. Ожидается рекордный ввод жилья – не менее 19 млн кв. м.

В свою очередь председатель Ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова сообщила, что БВУ продолжают наращивать кредитование экономики. В 2024 году общее чис­ло бизнес-заемщиков выросло с 441 тыс. до 532 тыс. Только за январь текущего года банковский сектор выдал 1,1 трлн тенге новых займов, несмотря на традиционное замедление деловой активности в первый месяц года.

Представители отечественного банковского сектора выразили готовность активно участвовать в реализации программ холдинга «Байтерек», направленных на финансирование крупных инвестиционных проектов и стратегических отраслей. Вместе с тем, как сообщили в пресс-службе Премьер-министра, в ходе совещания были подняты вопросы капитализации фонда гарантирования кредитов МСБ, налогообложения и совершенствования администрирования, расширения перечня отраслей, имеющих доступ к льготному финансированию, цифровизации для повышения скорости получения кредита, улучшения взаимодействия с госорганами.

С предложениями выступили председатели правлений АО «ForteBank» – Талгат Куанышев, «Евразийский банк» – Ляззат Сатиева, «Банк ЦентрКредит» – Руслан Владимиров, «Народный банк Казахстана» – Умут Шаяхметова, а также председатель президиума НПП «Атамекен» Раимбек Баталов.

Озвученные предложения прокомментировали председатель Национального банка Тимур Сулейменов, заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, председатель Агентства по развитию и регулированию финансового рынка Мадина Абылкасымова, председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Рустам Карагойшин.

По итогам обсуждения Премьер-министр отметил важность совместного внедрения новых подходов по финансированию экономики и акцентировал внимание руководства банков на вопросе местного содержания.

– Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства поставил задачу – задействовать ресурсы банков второго уровня для реализации программ Правительства по строительству и модернизации крупных инфраст­руктурных объектов. Увеличение капитализации «Байтерека» нацелено на вовлечение в экономику большей ликвидности, в том числе через банки второго уровня. Это даст серьезный импульс развитию экономики страны в нынешнем и последующих годах. Важно работать согласованно, слаженно с банками, чтобы эта программа дала максимальный эффект. Мы готовы работать открыто, показываем все механизмы, чтобы финансирование шло совместно с БВУ. Институты развития, в свою очередь, будут в этом помогать. В рамках всех проектов, которые мы будем поддерживать, приори­тетным вопросом является доля местного содержания. Мы будем предметно смотреть по каж­дому проекту: все, что в Казахстане производится, должно закупаться в Казах­стане, не импортироваться. Эту работу надо проводить в цифровом формате. Предприниматель, осуществляющий тот или иной проект по льготным ставкам с помощью государства, должен закупать стройматериалы,

сырье и машины у казахстанских компаний, – подчеркнул Премьер-министр.