Премьер ознакомился с работой промышленного предприятия в области Абай

Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В рамках рабочей поездки в область Абай премьер-министр Олжас Бектенов посетил предприятие по выпуску и переработке резинотехнических изделий «Эйкос», на примере которого ознакомился с развитием системы переработки отходов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Компания занимает лидирующие позиции в стране по объему реализуемой продукции. Кроме того, предприятие входит в ТОП-50 крупнейших частных налогоплательщиков Казахстана. За 2023 год было продано порядка 1,5 млн шин, в бюджет уплачено свыше 9,5 млрд тенге.

Главе правительства доложили о планах по строительству на базе существующего предприятия комплекса переработки отходов, образующихся при эксплуатации автомобилей с выпуском готовой продукции. В результате переработки можно получить травмобезопасные покрытия, термопласт, проволоку и др. Проектная производительность будет достигать 50 тонн в сутки: из них 10 т/сутки термическая переработка шин и 40 т/сутки – механическая.

В результате термической переработки готовую продукцию будет представлять печное топливо, технический углерод и высоколегированная сталь, которые в дальнейшем могут служить сырьем для других производственных процессов. При механической – производится крошка 4 фракций, пригодных для изготовления автошин, покрытий для беговых дорожек, детских площадок. Общая стоимость проекта – 2,5 млрд тенге. По итогам реализации будет открыто 150 новых постоянных рабочих мест.

Олжас Бектенов отметил, что на сегодня в Казахстане 10 компаний применяют собственную систему сбора и переработки отходов. Большая часть из них – предприятия, импортирующие и перерабатывающие шины.

Глава правительства выразил поддержку инициативе и поручил министерству экологии и природных ресурсов совместно с заинтересованными организациями разносторонне рассмотреть данный вопрос.

«В рамках акции «Таза Қазақстан» стремление предприятия выйти на полный цикл утилизации и переработки автошин способно положительно повлиять на формирование экокультуры среди населения. Глава государства указал на необходимость решения проблемы отходов. Подобные инициативы важно поддерживать. Культура должна наращиваться, а объем переработки быть соразмерным темпам потребления. Мы стремимся к целям устойчивого развития, и экология – это одна из основных составляющих», — отметил Олжас Бектенов.  

#Правительство #Бектенов #Абай

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