Переработку в Казахстане планируют поддержать налоговыми льготами

На ряд перерабатывающих отраслей планируется распространить норму по уменьшению исчисленной суммы НДС. Соответствующие поправки по вопросам налогообложения и совершенствования инвестиционного климата одобрил Мажилис в первом чтении на пленарном заседании, передает корреспондент Kazpravda.kz
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Как пояснил министр национальной экономики Руслан Даленов, законопроект предполагает активизацию привлечения инвестиций в производственные отрасли.
"На переработку хлопка, производство дрожжей, кондитерских изделий, сахара из сахарной свеклы предлагается распространить норму по уменьшению исчисленной суммы НДС. Это будет стимулировать переработку сельхозпродукции, увеличение объема производства", – сказал Руслан Даленов.
Для упрощения процедуры возврата НДС при экспорте отечественным производителям предлагается предоставить право на применение упрощенного возврата НДС: в размере 50% без проверки, 50% – после проверки.
Кроме того, предлагается распространить льготы по НДС на производство компонентов транспортных средств и сельскохозяйственной техники.
"Это увеличит долю казахстанского содержания в отечественных автомобилях", – сказал глава МНЭ.
Также предлагается внедрить инвестиционный налоговый кредит. Кредит будет предоставляться на 3 года по КПН и налогу на имущество. Он будет беспроцентным, но при неисполнении условий будет начисляться пеня.