Перерождение "третьего сектора" Казахстана

Когда причастен каждый гражданин

Образ будущего и контуры Нового Казахстана четко определены – это эффективное государство с сильным гражданским обществом.

В демократическом, правовом и социальном государстве наиважнейшая роль отводится активному гражданскому обществу. В Казахстане же мощное развитие «третий сектор» получил лишь в последние годы.

Существовавшая долгие годы в стране суперпрезидентская форма правления не способствовала формированию граж­данской активности и политической культуры граждан. По факту неправительственный сектор, конечно, существовал, но на деле носил, скорее, декоративный характер. Между тем в обществе все явственнее проявлялся гражданский социальный инфантилизм.

Вопросы развития гражданского общества, гражданской инициативы в политике Касым-Жомарта Токаева с самого начала заняли важное место. А после «трагического января» и вовсе все выступления Главы государства и указанные в них конкретные меры были направлены, прежде всего, на восстановление баланса, пробуждение активности казахстанцев.

– Стоящие сегодня перед Казахстаном задачи требуют усиленного взаимодействия государства и неправительственных организаций, системной переза­грузки институтов гражданского общества. Необходимо более широкое и глубокое вовлечение общественных организаций и активистов в подготовку и реализацию реформ, – отметил Касым-Жомарт Токаев в мартовском Послании нынешнего года.

Стало ясно, что открытая Главой государства и поддержанная обществом новая страница истории нашей страны – Новый Казахстан, Вторая Республика – требует и обновленного граж­данского общества. Необходимо обеспечить максимальную вовлеченность каждого в принятие управленческих решений, казахстанцы должны понимать свою степень ответственности за страну. Но это требует повышения образовательного и культурного уровня граждан. Чтобы эффективно управлять страной, недостаточно быть просто активным.

На самом деле об этом в Казахстане заговорили задолго до январских событий. В 2019 году был взят курс на строительство «слышащего государства», постоянный диалог власти и общества. В Послании-2020 Касым-Жомарт Токаев четко за­явил: «Если мы реально хотим улучшить жизнь наших граждан, то следует вовлекать их самих в процесс реформ».

Так мы пришли к выборности сельских акимов, разделению полномочий между уровнями государственного управления, развитию местного само­управления. Проведена работа по усилению маслихатов, их заседания перестали быть «тайной за семью печатями» и стали транс­лироваться онлайн. Деталь, казалось бы, малозначительная, но из таких деталей и складывается общая картина.

– Надо признать, формализм и отсутствие оперативности все еще широко присутствуют в работе государственных органов. Граждане вынуждены требовать решения своих локальных проблем у центральной власти, обращаться с жалобами к Главе государства. Поэтому пора делегировать больше полномочий и ответственности местным руководителям. Благодаря социальным сетям проблемы, не находящие решения на местах, становятся известными всей стране. Надо создать единый легитимный институт онлайн-петиций для инициирования гражданами реформ и предложений. Такой механизм должен быть полностью защищен от каких-либо манипуляций, – сказал в Послании 2020 года Глава государства.

Новый импульс развитию общественного диалога дал Нацио­нальный совет общественного доверия, участниками которого за три года проделана огромная работа. Уже по итогам первого года был принят новый по своей демократической сути Закон «О мирных собраниях», внесены изменения в законы «О политических партиях», «О выборах», «О Парламенте и статусе его депутатов».

Кроме того, были приняты изменения в Уголовный кодекс в части декриминализации статьи 130 «Клевета» и гуманизации 174-й статьи.

С подачи высшего эшелона власти был запущен процесс политической модернизации. Конечно, быстрых побед ждать не приходится, поскольку наполнение новых и модернизированных политических институтов требует масштабных изменений, прежде всего, в общественном сознании.

Нужно повышать политическую культуру населения через образование, просвещение и регулярные демократические процедуры. Выборность необходимо внедрять на всех уровнях. Такие способы выражения мнений, как мирные собрания, подача петиций, должны войти в рутинную практику.

У граждан должны быть механизмы воздействия на процесс принятия решений, эффективные, так сказать, каналы коммуникации с властью. И когда появится возможность реализовывать свои гражданские права, тогда и вырастут настоя­щие лидеры новой формации.

Опыт Национального совета, куда в разное время входили активные деятели из совершенно разных сфер, доказал свою состоятельность и актуальность. Рассмотрено и реализовано немало предложений, которые стали законодательными актами и основой многих президентских инициатив, направленных на дальнейшую демократизацию страны.

Только в политической сфере было принято более 10 демократических законов. Например, Закон «О мирных собраниях» позволил активистам, в том чис­ле оппозиционно настроенным общественникам, беспрепятственно проводить митинги и свободно выражать там свое мнение.

«Данная новация позволила укрепить ростки новой политической культуры, повысить взаимную ответственность и доверие в обществе», – отмечал Касым-Жомарт Токаев. Кроме того, «политические преобразования показали готовность граждан принимать решения на всех уровнях – от местного самоуправления до общенацио­нальных вопросов».

Главное, что продемонстрировал НСОД, – происходящие в обществе изменения открыто изучаются и обсуждаются со всех сторон, и голос каждого может быть услышан.

Драйвером гражданского общества, куда, несомненно, входят и политические партии, и профессиональные союзы, являются все-таки неправительственные организации. За годы независимости их количество в Казахстане выросло от сотни до более чем 22 тыс. И ежегодно появляются десятки новых, что характеризует наш «третий сектор» как активно развивающийся.

Принята Концепция развития гражданского общества на 2020–2030 годы, в которой предусмотрены новые подходы по трансформации деятельности гражданского сектора. НПО участвуют в разработке и реализации госпрограмм, содействуют совершенствованию социально-экономической политики государства.

Действует Координационный совет по взаимодействию с НПО, в каждом госоргане есть соответствующие уполномоченные. Социальные проекты реализуются при помощи таких инструментов, как государственный социальный заказ, гранты и премии.

Конечно, проблемы остаются: имеется все еще немало искусственно созданных НПО, бездействующих или откровенно желающих удобно устроиться у государственной «кормушки». Некоторые из них не могут похвастать налаженной связью с населением и своими коллегами из других сфер. Не хватает ресурсов и квалифицированных кадров. По-прежнему очень мало неправительственных организаций в глубинке.

И тем не менее укрепление институтов гражданского общества налицо. Государство начинает видеть в них полноценных партнеров в решении государственных задач, а граж­дане – возможность донести свое мнение до самых верхов.

Новый Казахстан – это Казахстан, в котором установлено доверие между народом и государством, где власть открыта для диалога с обществом, активистами, НПО. Стремление к подобной открытости и прозрачности со стороны государства стало единственно верным ответом на социальную напряженность, позволило переломить ситуацию и повысить уровень взаимного доверия.

Действенным инструментом взаимодействия становятся общественные советы, которые с 2015 года, после принятия соответствующего закона, созданы в каждом регионе и каждом государственном органе. Это стало большим шагом на пути к обеспечению прозрачности принимаемых в стране решений и возможностей для казахстанцев влиять на позицию власти.

Но жизнь не стоит на месте. И сегодня создан уже совершенно новый консультативно-совещательный орган, где представлен широкий спектр самых разных мнений и взглядов. На смену завершившему свою работу Национальному совету общественного доверия пришел Национальный курултай, возродивший традиции «степной демократии».

– Курултай должен сформировать единую институциональную модель общественного диалога. Он усилит взаимодействие между властью и народом, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. И пригласил в его состав представителей гражданского общества, бизнеса, промышленности, сельского хозяйства, гражданских активистов, депутатов, членов Ассамблеи народа Казахстана...

Национальный курултай призван стать диалоговой платформой для поиска и выработки идей и шагов по укреплению общественной консолидации. Если миссией Нацсовета было осуществление комплексных социально-политических и экономических преобразований, но имевших в определенной степени тактический характер, то курултай нацелен на стратегические глубинные изменения долгосрочного и масштабного характера.

Эксперты уже пророчат курултаю однозначно положительный эффект, уже хотя бы потому, что он представлен частью общества, а не бюрократическим госаппаратом. Любая общественная организация, которая может принимать участие в выработке и принятии решений, – это хоть и маленький, но шаг вперед, считают политологи. Ведь мы можем сколько угодно говорить о реформах, о переменах, но если в них не участвует население, то толку от них не будет.

На сей раз право голоса получили не только участники конкретного общественного института, как это было с НСОД. Создана специальная онлайн-платформа курултая, благодаря которой казахстанцы могут направить свои предложения в его секретариат и тем самым внести вклад в строительство обновленного Казахстана.

Дело за гражданами – подкованными, активными, неравнодушными. Есть конкретные предложения, как сделать жизнь в нашей стране лучше? Формулируйте их на платформе! Хочется верить, что эти предложения будут замечены и приняты во внимание, ведь это куда продуктивнее, чем исполнять сиюминутные желания горлопанов и хайповщиков.

И государство, и граждане должны быть способны друг друга слышать и слушать. Тогда и политическая культура поднимется на качественно новый уровень, и гражданский оптимизм в обществе появится. А когда люди с оптимизмом смот­рят в будущее, они способны на многое.