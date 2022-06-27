Общество Перерождение "третьего сектора" Казахстана 27 июня 2022 г. 0:30 Асель Муканова Когда причастен каждый гражданин Образ будущего и контуры Нового Казахстана четко определены – это эффективное государство с сильным гражданским обществом. В демократическом, правовом и социальном государстве наиважнейшая роль отводится активному гражданскому обществу. В Казахстане же мощное развитие «третий сектор» получил лишь в последние годы. Существовавшая долгие годы в стране суперпрезидентская форма правления не способствовала формированию гражданской активности и политической культуры граждан. По факту неправительственный сектор, конечно, существовал, но на деле носил, скорее, декоративный характер. Между тем в обществе все явственнее проявлялся гражданский социальный инфантилизм. Вопросы развития гражданского общества, гражданской инициативы в политике Касым-Жомарта Токаева с самого начала заняли важное место. А после «трагического января» и вовсе все выступления Главы государства и указанные в них конкретные меры были направлены, прежде всего, на восстановление баланса, пробуждение активности казахстанцев. – Стоящие сегодня перед Казахстаном задачи требуют усиленного взаимодействия государства и неправительственных организаций, системной перезагрузки институтов гражданского общества. Необходимо более широкое и глубокое вовлечение общественных организаций и активистов в подготовку и реализацию реформ, – отметил Касым-Жомарт Токаев в мартовском Послании нынешнего года. Стало ясно, что открытая Главой государства и поддержанная обществом новая страница истории нашей страны – Новый Казахстан, Вторая Республика – требует и обновленного гражданского общества. Необходимо обеспечить максимальную вовлеченность каждого в принятие управленческих решений, казахстанцы должны понимать свою степень ответственности за страну. Но это требует повышения образовательного и культурного уровня граждан. Чтобы эффективно управлять страной, недостаточно быть просто активным. На самом деле об этом в Казахстане заговорили задолго до январских событий. В 2019 году был взят курс на строительство «слышащего государства», постоянный диалог власти и общества. В Послании-2020 Касым-Жомарт Токаев четко заявил: «Если мы реально хотим улучшить жизнь наших граждан, то следует вовлекать их самих в процесс реформ». Так мы пришли к выборности сельских акимов, разделению полномочий между уровнями государственного управления, развитию местного самоуправления. Проведена работа по усилению маслихатов, их заседания перестали быть «тайной за семью печатями» и стали транслироваться онлайн. Деталь, казалось бы, малозначительная, но из таких деталей и складывается общая картина. – Надо признать, формализм и отсутствие оперативности все еще широко присутствуют в работе государственных органов. Граждане вынуждены требовать решения своих локальных проблем у центральной власти, обращаться с жалобами к Главе государства. Поэтому пора делегировать больше полномочий и ответственности местным руководителям. Благодаря социальным сетям проблемы, не находящие решения на местах, становятся известными всей стране. Надо создать единый легитимный институт онлайн-петиций для инициирования гражданами реформ и предложений. Такой механизм должен быть полностью защищен от каких-либо манипуляций, – сказал в Послании 2020 года Глава государства. Новый импульс развитию общественного диалога дал Национальный совет общественного доверия, участниками которого за три года проделана огромная работа. Уже по итогам первого года был принят новый по своей демократической сути Закон «О мирных собраниях», внесены изменения в законы «О политических партиях», «О выборах», «О Парламенте и статусе его депутатов». Кроме того, были приняты изменения в Уголовный кодекс в части декриминализации статьи 130 «Клевета» и гуманизации 174-й статьи. С подачи высшего эшелона власти был запущен процесс политической модернизации. Конечно, быстрых побед ждать не приходится, поскольку наполнение новых и модернизированных политических институтов требует масштабных изменений, прежде всего, в общественном сознании. Нужно повышать политическую культуру населения через образование, просвещение и регулярные демократические процедуры. Выборность необходимо внедрять на всех уровнях. Такие способы выражения мнений, как мирные собрания, подача петиций, должны войти в рутинную практику. У граждан должны быть механизмы воздействия на процесс принятия решений, эффективные, так сказать, каналы коммуникации с властью. И когда появится возможность реализовывать свои гражданские права, тогда и вырастут настоящие лидеры новой формации. Опыт Национального совета, куда в разное время входили активные деятели из совершенно разных сфер, доказал свою состоятельность и актуальность. Рассмотрено и реализовано немало предложений, которые стали законодательными актами и основой многих президентских инициатив, направленных на дальнейшую демократизацию страны. Только в политической сфере было принято более 10 демократических законов. Например, Закон «О мирных собраниях» позволил активистам, в том числе оппозиционно настроенным общественникам, беспрепятственно проводить митинги и свободно выражать там свое мнение. «Данная новация позволила укрепить ростки новой политической культуры, повысить взаимную ответственность и доверие в обществе», – отмечал Касым-Жомарт Токаев. Кроме того, «политические преобразования показали готовность граждан принимать решения на всех уровнях – от местного самоуправления до общенациональных вопросов». Главное, что продемонстрировал НСОД, – происходящие в обществе изменения открыто изучаются и обсуждаются со всех сторон, и голос каждого может быть услышан. Драйвером гражданского общества, куда, несомненно, входят и политические партии, и профессиональные союзы, являются все-таки неправительственные организации. За годы независимости их количество в Казахстане выросло от сотни до более чем 22 тыс. И ежегодно появляются десятки новых, что характеризует наш «третий сектор» как активно развивающийся. Принята Концепция развития гражданского общества на 2020–2030 годы, в которой предусмотрены новые подходы по трансформации деятельности гражданского сектора. НПО участвуют в разработке и реализации госпрограмм, содействуют совершенствованию социально-экономической политики государства. Действует Координационный совет по взаимодействию с НПО, в каждом госоргане есть соответствующие уполномоченные. Социальные проекты реализуются при помощи таких инструментов, как государственный социальный заказ, гранты и премии. Конечно, проблемы остаются: имеется все еще немало искусственно созданных НПО, бездействующих или откровенно желающих удобно устроиться у государственной «кормушки». Некоторые из них не могут похвастать налаженной связью с населением и своими коллегами из других сфер. Не хватает ресурсов и квалифицированных кадров. По-прежнему очень мало неправительственных организаций в глубинке. И тем не менее укрепление институтов гражданского общества налицо. Государство начинает видеть в них полноценных партнеров в решении государственных задач, а граждане – возможность донести свое мнение до самых верхов. Новый Казахстан – это Казахстан, в котором установлено доверие между народом и государством, где власть открыта для диалога с обществом, активистами, НПО. Стремление к подобной открытости и прозрачности со стороны государства стало единственно верным ответом на социальную напряженность, позволило переломить ситуацию и повысить уровень взаимного доверия. Действенным инструментом взаимодействия становятся общественные советы, которые с 2015 года, после принятия соответствующего закона, созданы в каждом регионе и каждом государственном органе. Это стало большим шагом на пути к обеспечению прозрачности принимаемых в стране решений и возможностей для казахстанцев влиять на позицию власти. Но жизнь не стоит на месте. И сегодня создан уже совершенно новый консультативно-совещательный орган, где представлен широкий спектр самых разных мнений и взглядов. На смену завершившему свою работу Национальному совету общественного доверия пришел Национальный курултай, возродивший традиции «степной демократии». – Курултай должен сформировать единую институциональную модель общественного диалога. Он усилит взаимодействие между властью и народом, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. И пригласил в его состав представителей гражданского общества, бизнеса, промышленности, сельского хозяйства, гражданских активистов, депутатов, членов Ассамблеи народа Казахстана... Национальный курултай призван стать диалоговой платформой для поиска и выработки идей и шагов по укреплению общественной консолидации. Если миссией Нацсовета было осуществление комплексных социально-политических и экономических преобразований, но имевших в определенной степени тактический характер, то курултай нацелен на стратегические глубинные изменения долгосрочного и масштабного характера. Эксперты уже пророчат курултаю однозначно положительный эффект, уже хотя бы потому, что он представлен частью общества, а не бюрократическим госаппаратом. Любая общественная организация, которая может принимать участие в выработке и принятии решений, – это хоть и маленький, но шаг вперед, считают политологи. Ведь мы можем сколько угодно говорить о реформах, о переменах, но если в них не участвует население, то толку от них не будет. На сей раз право голоса получили не только участники конкретного общественного института, как это было с НСОД. Создана специальная онлайн-платформа курултая, благодаря которой казахстанцы могут направить свои предложения в его секретариат и тем самым внести вклад в строительство обновленного Казахстана. Дело за гражданами – подкованными, активными, неравнодушными. Есть конкретные предложения, как сделать жизнь в нашей стране лучше? Формулируйте их на платформе! Хочется верить, что эти предложения будут замечены и приняты во внимание, ведь это куда продуктивнее, чем исполнять сиюминутные желания горлопанов и хайповщиков. И государство, и граждане должны быть способны друг друга слышать и слушать. Тогда и политическая культура поднимется на качественно новый уровень, и гражданский оптимизм в обществе появится. А когда люди с оптимизмом смотрят в будущее, они способны на многое.