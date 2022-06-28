Пересмотреть ставки некоторых налогов предлагают в Минфине РК

Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев в Мажилисе Парламента рассказал о планах по улучшению налогообложения в Казахстане, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Первое. Поэтапное увеличение базовой ставки НДС с одновременным снижением ставки на социально значимые товары. То есть речь идет о введении дифференцированной ставки. Сегодня ставка НДС в Казахстане является одной из самых низких в мире – 12%. Тогда как в России, Беларуси, Армении – 20%, в Узбекистане – 15%, в странах ОЭСР доходит до 27%. Параллельно рассмотрим вопрос дифференцированного возврата НДС. Это будет дополнительным стимулом к более глубокому переделу продукции. То есть чем выше передел, тем больше сумма возврата», – сказал Ерулан Жамаубаев.

При этом, по его словам, по социально значимым товарам предлагается установить пониженную ставку НДС. Это позволит, добавил Жамаубаев, сдерживать рост цен на социально значимые товары.

Он также предлагает пересмотреть ставки корпоративного подоходного налога. Сегодня у нас ставка КПН составляет 20%, тогда как в странах ОЭСР она колеблется от 20% до 40%.

«В последние годы эффективная ставка КПН варьируется от 2,9% до 3,8%. Одной из причин низкой эффективной ставки является наличие различных льгот, тогда как в мире льготы предоставляются на фоне высоких базовых ставок. Также во многих странах ставки подоходного налога привязаны к отраслям экономики», – пояснил министр.

В планах также введение прогрессивного налогообложения индивидуального подоходного налога.

«Данный вопрос был всесторонне рассмотрен. Изучен мировой опыт. Плоскую ставку ИПН применяют 29 стран, остальные страны, в том числе страны ОЭСР, применяют прогрессивную шкалу. При прогрессивной шкале более высокооплачиваемые работники вносят больший вклад в развитие страны. Вместе с тем существует риск уклонения от уплаты налогов через уменьшение официальных заработных плат. Для эффективного введения прогрессивного налогообложения необходимо выполнение ряда условий, одним из которых является система обязательного всеобщего декларирования. В этой связи данный вопрос будет рассмотрен с учетом перехода на всеобщее декларирование. Также будет изучен вопрос повышения налогообложения предметов роскоши», – резюмировал он.