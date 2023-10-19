Перестраховочная компания создается в ЕАЭС

Международное сотрудничество, Сенат
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Тусупбекова Лаура
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию Соглашения об учреждении Евразийской перестраховочной компании, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: gov.kz

Целью документа является ратификация Соглашения об учреждении Евразийской перестраховочной компании подписанного государствами-членами Евразийского экономического союза 20 октября 2022 года в городе Ереван в целях содействия экономическому росту, расширения взаимных и внешних торгово-экономических связей cторон.

Соглашением предусматривается, что Евразийская перестраховочная компания является международной финансовой организацией, призванной содействовать увеличению объемов взаимной торговли, инвестиций, развитию экономической интеграции между cторонами; повышению инвестиционной привлекательности и расширению торгово-экономических связей сторон с третьими странами путем осуществления деятельности в сфере перестрахования экспортных кредитов; укреплению международного финансово-экономического сотрудничества, в том числе экспортных кредитных агентств cторон, международных финансовых, банковских организаций и союзов.

В соответствии с cоглашением участниками компании могут быть государства и международные финансовые организации, а также другие государства при условии выполнения ими требований и процедур, предусмотренных уставом компании.

Уставом компании регламентируются следующие функции – содействие в проведении оценки рисков, минимизации рисков и урегулировании убытков при перестраховании рисков в государствах-участниках; осуществление выпуска, размещения, обращения, погашения и выкупа собственных ценных бумаг в соответствии с порядком, утверждаемым советом директоров компании; проведение маркетинговых исследований, консультационной, исследовательской и просветительской деятельности в сфере перестрахования и другие.

Соглашением определяется, что компания для обеспечения выполнения своих функций может заключать международные договоры с правительствами сторон, в том числе об условиях пребывания компании на их территориях, а также с иными уполномоченными органами сторон по вопросам, входящим в их компетенцию.

По условиям соглашения уставной капитал компании состоит из номинальной стоимости долей ее участников.

Согласно соглашению, на компанию не распространяются положения законодательства сторон, устанавливающие порядок создания, лицензирования, регулирования и надзора за деятельностью, а также прекращения деятельности организаций.

#соглашение #создание #ЕАЭС #компания

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