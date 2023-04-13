Перевалку нефти приостановили на морском терминале КТК

Министерство энергетики РК сообщило, что Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) остановлен на плановый ремонт на 72 часа, передает Kazpravda.kz .

Фото: cpc.ru

"Остановка производится по заранее объявленному графику", - говорится в сообщении.

Также был предоставлен комментарий КТК в отношении жалоб населения.

"В связи с публикацией 10-12 апреля 2023 года рядом новороссийских СМИ сообщений о неблагоприятной экологической обстановке, связанной с появлением неприятных запахов (нефти, нефтепродуктов, газа, меркаптанов и т.д.) в МО Новороссийск, а также многочисленными жалобами жителей в социальных сетях и в ЕДДС МБУ "Безопасный город", сообщаем следующее.

Морской терминал КТК с 10 апреля по настоящее время не осуществляет перевалку нефти через ВПУ и не осуществляет прием нефти в резервуарный парк в связи с плановой остановкой. Соответственно, объекты КТК не могут являться источником летучих органических соединений, вызывающих неприятные запахи", - говорится в информации.​

​​