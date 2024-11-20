Перевозчики сокращают число маршрутов

Транспорт
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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

На кризисную ситуацию обратила внимание городского маслихата председатель ассоциации «СКО Автотранс­портный союз» Галина Семенова.

рисунок Николая Веревочкина

В своем письме депутатам она напомнила, что начиная с 2021 года было приобретено около 100 автобусов в лизинг на семь лет. Обновленный автопарк способствовал улучшению общей транспортной инфраструктуры города, значительно сократилось число жалоб пассажиров, повысился комфорт передвижения.

В 2024 году в рамках сотрудничества с руководством области и города был намечен проект по обновлению автобусного парка, предусматривающий закупку еще 60 автобусов. На эти цели из областного бюджета было выделено 2 млрд тенге. Однако средства в конечном итоге оказались перенаправлены, а осуществление проекта временно приостановлено.

Из областного бюджета на субсидирование (погашение убытков пассажироперевозчиков) было выделено 2,7 млрд тенге. На встрече с руководством города и области перевозчикам рекомендовали самостоятельно обновлять свои автобусные парки.

Несмотря на финансовые трудности, они приобрели 31 автобус, при этом выделенных из бюджета 2,7 млрд тенге оказалось крайне мало для покрытия всех убытков до конца 2024-го. Чтобы нормально завершить текущий год, необходимо еще 650 млн тенге, а на 2025-й требуются 3,3 млрд 350 млн тенге.

«Из-за недофинансирования из местного бюджета автоперевозчики вынуждены закупать топливо в долг, что ставит под угрозу стабильную работу городского общест­венного транспорта, – сообщает Галина Семенова. – Автоперевозчики будут вынуждены сократить на 50 процентов количест­во автобусов на маршрутах, это значит, что придется сократить и водителей».

В письме депутатам указывается,­ что с июня по октябрь акимат Петропавловска не исполняет договорных обязательств по оплате компенсаций за льготный проезд отдельных категорий граждан.

«Критическая ситуация требует… незамедлительного вмешательства, поскольку лизинговые обязательства пассажироперевозчиков продолжают накапливаться. Просим вас оказать содействие в решении вопроса», – написала в заключение председатель Объединения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в форме ассо­циации «СКО Автотранспортный союз» Галина Семенова.

#субсидирование #автобусы #перевозки #лизинг

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