Перспективы городов Конаев, Алатау и всей агломерации обсудил Токаев с акимом

Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима Алматинской области Марата Султангазиева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Марат Султангазиев доложил об основных показателях социально-экономического развития региона за январь-май 2024 года. Валовый региональный продукт области достиг 5 трлн тенге, по этому показателю она занимает пятое место в стране. Краткосрочный экономический индикатор за январь-апрель составил 107,9%. Обрабатывающая отрасль занимает лидирующее положение в общем объеме промышленности (88,5%).

Наблюдается значительная динамика роста в таких отраслях, как сельское хозяйство, услуги связи, транспорт, строительство и торговый сектор. Аким сообщил о формировании на территории области 7 индустриальных зон. Инвестиционный портфель региона до 2030 года включает в себя 207 проектов на 3,7 трлн тенге. В этом году будет реализовано 58 проектов на 446,7 млрд тенге с созданием 5,3 тыс. рабочих мест.

По данным Марата Султангазиева, на начало 2024 года в регионе действует 136,7 тыс. субъектов МСБ, что на 6,3% больше, чем в предыдущем году. В рамках программы «Ауыл аманаты» создано 53 сельскохозяйственных кооператива, 46 из которых получили финансовую поддержку. В регионе планомерно решаются социальные вопросы, в том числе проблема трехсменных школ: в прошлом году построено 13 школ на 13,8 тыс. мест; в 2024-2025 годах в рамках национального проекта «Комфортная школа» планируется возвести 53 школы.

Также главе государства представлены итоги первых пяти недель экологической акции «Таза Қазақстан». Жители Алматинской области активно участвовали в благоустройстве общественных пространств и массовой посадке деревьев. За время акции было собрано 19506 тонн мусора, очищено более 6600 гектаров территории.

Глава государства назвал инициативу «Таза Қазақстан» важным шагом к формированию экологической культуры и дал поручение акиму продолжить данную работу на постоянной основе.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития областного центра Қонаев, нового города Алатау и всей агломерации. Президенту представили промежуточные результаты разработки градостроительной документации.

Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить работу над исполнением стратегических планов развития области, а также активизировать усилия по взаимодействию с потенциальными инвесторами для реализации флагманского проекта Alatau City.

#Токаев #Акорда #аким Алматинской области

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