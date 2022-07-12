Перспективы края Великих гор

Cоздание области Улытау даст новый импульс развитию Жезказганского региона.

«На территории прежней Жезказганской области следует образовать Улытаускую область. Город Жезказган вновь станет областным центром, – сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая в марте с Посланием народу Казахстана. – Создание отдельной области в этом регионе имеет не только экономическое, но и духовно-культурное значение».

Эти слова Президента Казахстана несказанно обрадовали и воодушевили жителей медного края. Можно сказать, что сбылась мечта, которую люди лелеяли в течение 25 лет. Об этом прекрас­но знает депутат жезказганского городского мас­лихата Жанар Салыкова.

– Вопрос о возвращении области с центром в Жезказгане муссировался постоянно. Люди поднимали его на каждой отчетной встрече, – рассказывает народная избранница. – А в конце прошлого года старожилы кинули клич о том, чтобы отправить письмо Президенту Казахстана с просьбой о создании области. Были открыты пункты для сбора заявлений с подписями от граж­дан. И люди приходили. Например, к нам в профсоюз KasipQoran принесли заявления с семью тысячами подписей. Были и другие активисты. Получается, что жители Жезказганского региона проголосовали за то, чтобы нам вернули нашу область.

И это произошло. Четвертого мая Глава государства подписал указ об образовании трех новых областей, в том числе и Улытау. К тому времени депутаты уже приняли решение о границах новой административно-территориальной единицы. В сос­тав области Улытау вошли три города – Жезказган, Каражал и Сатпаев и два района – Улытауский и Жанааркинский. Чис­ленность населения составила около 230 тыс. человек.

При этом Балхаш остался в составе Карагандинской облас­ти. Так решили депутаты, прислушавшись к мнению жителей города металлургов. Они обращались к властям с просьбой не присоединять Балхаш к Улытау, несмотря на то что до 1997 года он входил в состав Жезказганской области.

– Я людей прекрасно понимаю. Ведь Балхаш находится от Жезказгана очень далеко, – отмечает Жанар Салыкова. – Чтобы ездить на лечение и учебу в областной центр, им пришлось бы преодолевать путь в 600 километров, тогда как до Караганды гораздо ближе – около 400.

В июне депутаты районных, городских и областного маслихатов избрали акима области Улытау. Им стал хорошо знакомый с жизнью Жезказганского региона Берик Абдыгалиулы. Недавно были назначены руководители областных управлений, которые сейчас набирают команду сотрудников. А в скором времени будет сформирован бюджет Улытау.

– Радует, что у нашей области будет собственный бюджет, – говорит Жанар Салыкова. – Важную роль в его формировании играют налоговые отчисления крупных предприятий, в основном входящие в группу компаний корпорации «Казахмыс». Ранее они были зарегистрированы в Караганде, Нур-Султане, Алматы и Балхаше, из-за чего их налоговые отчисления проходили мимо нашего бюджета. Теперь же, когда предприятия прошли перерегистрацию в Жезказгане, все налоги будут оставаться у нас.

Каким будет бюджет области Улытау, пока неизвестно. Важно то, что он даст возможность строить планы на перспективу и решать накопившиеся проб­лемы: ремонтировать дороги, прокладывать инженерные сети, благоустраивать парки и скверы, строить жилье, школы и больницы.

– До недавнего времени в Жезказгане не было онкологической больницы. Людям приходилось ездить в Караганду. Я тоже в 2018 году столкнулась с этой проблемой, – не скрывает депутат Салыкова. – Когда ввели карантинные ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции, в Жезказгане открыли онкологическое отделение, и там выдавали пациентам лекарства. Тогда стало чуть легче. А теперь у нас строится своя онкологическая больница. Это значит, что скоро в Жезказган приедут квалифицированные врачи.

Еще один важный аспект для развития экономики новой облас­ти – это привлечение инвестиций. Потенциал здесь есть, он кроется в развитии туристической отрас­ли. Ведь не зря Улытау вошел в топ-50 Карты туристификации Казахстана. Край Великих гор позиционируется как средоточие большого количества сакральных объектов и колыбель казахской государст­венности.

– В Улытау построили визит-центр и открыли историко-культурный комплекс Жошы-хана, в котором недавно прошел первый курултай. Сакральный регион начинает оживать, – резюмирует Жанар Салыкова. – Нужно способствовать этому процессу – строить дороги, создавать инфраструктуру для туристов. Ведь Улытау – это наша казахстанская Мекка. Я считаю, что каждый казахстанец должен хотя бы раз в жизни здесь побывать.

У области Улытау – большие перс­пективы. Нужно лишь правильно поставить цели и планомерно идти к их достижению.