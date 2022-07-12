Общество
Перспективы края Великих гор
Елена Ульянкина

Cоздание области Улытау даст новый импульс развитию Жезказганского региона.

«На территории прежней Жезказганской области следует образовать Улытаускую область. Город Жезказган вновь станет областным центром, – сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая в марте с Посланием народу Казахстана. – Создание отдельной области в этом регионе имеет не только экономическое, но и духовно-культурное значение».

Эти слова Президента Казахстана несказанно обрадовали и воодушевили жителей медного края. Можно сказать, что сбылась мечта, которую люди лелеяли в течение 25 лет. Об этом прекрас­но знает депутат жезказганского городского мас­лихата Жанар Салыкова.

– Вопрос о возвращении области с центром в Жезказгане муссировался постоянно. Люди поднимали его на каждой отчетной встрече, – рассказывает народная избранница. – А в конце прошлого года старожилы кинули клич о том, чтобы отправить письмо Президенту Казахстана с просьбой о создании области. Были открыты пункты для сбора заявлений с подписями от граж­дан. И люди приходили. Например, к нам в профсоюз KasipQoran принесли заявления с семью тысячами подписей. Были и другие активисты. Получается, что жители Жезказганского региона проголосовали за то, чтобы нам вернули нашу область.

И это произошло. Четвертого мая Глава государства подписал указ об образовании трех новых областей, в том числе и Улытау. К тому времени депутаты уже приняли решение о границах новой административно-территориальной единицы. В сос­тав области Улытау вошли три города – Жезказган, Каражал и Сатпаев и два района – Улытауский и Жанааркинский. Чис­ленность населения составила около 230 тыс. человек.

При этом Балхаш остался в составе Карагандинской облас­ти. Так решили депутаты, прислушавшись к мнению жителей города металлургов. Они обращались к властям с просьбой не присоединять Балхаш к Улытау, несмотря на то что до 1997 года он входил в состав Жезказганской области.

– Я людей прекрасно понимаю. Ведь Балхаш находится от Жезказгана очень далеко, – отмечает Жанар Салыкова. – Чтобы ездить на лечение и учебу в областной центр, им пришлось бы преодолевать путь в 600 километров, тогда как до Караганды гораздо ближе – около 400.

В июне депутаты районных, городских и областного маслихатов избрали акима области Улытау. Им стал хорошо знакомый с жизнью Жезказганского региона Берик Абдыгалиулы. Недавно были назначены руководители областных управлений, которые сейчас набирают команду сотрудников. А в скором времени будет сформирован бюджет Улытау.

– Радует, что у нашей области будет собственный бюджет, – говорит Жанар Салыкова. – Важную роль в его формировании играют налоговые отчисления крупных предприятий, в основном входящие в группу компаний корпорации «Казахмыс». Ранее они были зарегистрированы в Караганде, Нур-Султане, Алматы и Балхаше, из-за чего их налоговые отчисления проходили мимо нашего бюджета. Теперь же, когда предприятия прошли перерегистрацию в Жезказгане, все налоги будут оставаться у нас.

Каким будет бюджет области Улытау, пока неизвестно. Важно то, что он даст возможность строить планы на перспективу и решать накопившиеся проб­лемы: ремонтировать дороги, прокладывать инженерные сети, благоустраивать парки и скверы, строить жилье, школы и больницы.

– До недавнего времени в Жезказгане не было онкологической больницы. Людям приходилось ездить в Караганду. Я тоже в 2018 году столкнулась с этой проблемой, – не скрывает депутат Салыкова. – Когда ввели карантинные ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции, в Жезказгане открыли онкологическое отделение, и там выдавали пациентам лекарства. Тогда стало чуть легче. А теперь у нас строится своя онкологическая больница. Это значит, что скоро в Жезказган приедут квалифицированные врачи.

Еще один важный аспект для развития экономики новой облас­ти – это привлечение инвестиций. Потенциал здесь есть, он кроется в развитии туристической отрас­ли. Ведь не зря Улытау вошел в топ-50 Карты туристификации Казахстана. Край Великих гор позиционируется как средоточие большого количества сакральных объектов и колыбель казахской государст­венности.

– В Улытау построили визит-центр и открыли историко-культурный комплекс Жошы-хана, в котором недавно прошел первый курултай. Сакральный регион начинает оживать, – резюмирует Жанар Салыкова. – Нужно способствовать этому процессу – строить дороги, создавать инфраструктуру для туристов. Ведь Улытау – это наша казахстанская Мекка. Я считаю, что каждый казахстанец должен хотя бы раз в жизни здесь побывать.

У области Улытау – большие перс­пективы. Нужно лишь правильно поставить цели и планомерно идти к их достижению.

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