Перспективы сотрудничества обсудили президенты Казахстана и Нигерии

Международное сотрудничество,Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Токаев находится с рабочим визитом в ОАЭ

Фото: пресс-служба президента РК

На полях международного саммита «Неделя устойчивого развития Абу-Даби» состоялась встреча президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с президентом Федеративной Республики Нигерия Болой Ахмедом Тинубу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Глава государства отметил, что Казахстан придает важное значение укреплению всестороннего сотрудничества с Нигерией – самой густонаселенной страной Африки и одной из крупнейших экономик континента.

В свою очередь Бола Ахмед Тинубу подтвердил готовность приложить совместные усилия для вывода двусторонних отношений на качественно новый уровень.

В данном контексте Токаев пригласил президента Нигерии посетить Казахстан с официальным визитом.

Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической и сельскохозяйственной отраслях.

Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, отметив важность активизации взаимодействия в рамках многосторонних структур.

#переговоры #Токаев #сотрудничество #президент #Нигерия

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