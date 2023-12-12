Первая в ОАЭ пивоварня откроется в Абу-Даби

В ОАЭ откроется первый в регионе законный производитель алкоголя, передает Kazpravda.kz со ссылкой на иностранные СМИ

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Власти эмирата выдали ресторану Craft by Side Hustle лицензию на продажу сваренного им разливного пива. Пивоварня стала первой в ОАЭ за более чем 50 лет. Ресторан будет предлагать собственное пиво стоимостью 45 дирхамов (12,25 доллара США) за пинту (чуть больше чем 0,5 литра).

Ресторан, позиционирующий себя как микро-пивоварня и гастропаб, откроется в торговом комплексе The Galleria Al Maryah Island в Абу-Даби до конца 2023 года. Side Hustle – вид крафтового пива, которое уже можно приобрести в ОАЭ. Посетители пивоварни смогут наблюдать процесс производства пенного напитка, кроме того, в пабе будут подавать смешанные напитки, фирменный кофе и разнообразные закуски.

Это будет первая компания, законно производящая алкоголь на Ближнем Востоке после законодательных послаблений 2021 года в ОАЭ.

"Пивоварня откроется в Абу-Даби в этом месяце и станет первой компанией, которая будет легально производить алкоголь в регионе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что гастробар уже получил лицензию на продажу своего пива, сваренного на месте, а импортированные алкогольные напитки уже можно купить в ОАЭ в специализированных магазинах.

Напомним, что 2021 году в ОАЭ были введены поправки в законодательство, в результате которых было разрешено производить алкогольные напитки на месте. Алкоголь в бутылках и банках разрешено только импортировать.

В ОАЭ большинство законов, регулирующих употребление алкоголя, устанавливаются каждым эмиратом, а не на федеральном уровне. До недавнего времени в относительно либеральном Дубае спиртное можно было легально купить только в нескольких барах и ресторанах.