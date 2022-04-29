Общество
Первое и пока единственное село полностью отказалось от табака и спиртного в Восточном Казахстане
​​​​​​​Галина Вологодская

Село Жанузак Уланского района Восточно-Казахстанской области стало первым и пока единственным на востоке страны, где полностью отказались от табака и спиртного.

На здоровый образ жизни село перешло с 2019 года по решению местного совета аксакалов. Как рассказали в районном акимате, в Жанузаке живут 64 семьи, 275 человек. Все как у всех – школа, мечеть, поле, где дети гоняют в футбол. Но есть и отличие: в местном магазине в продаже отсутствуют алкогольные напитки, а также табачные изделия.

– Население занимается животноводством, молоко, курт, сметану возят на продажу в город, – пояснил аким Егинсуского сельского округа Ерасыл Бейдженбаев. – Праздники отмечают без спиртного, и так даже веселее. Все работают, на вредные привычки не остается времени. Взрослые приняли такое решение, чтобы сделать вклад в воспитание молодежи.

Село здорового образа жизни на почетном счету у полицейских. По данным областного департамента полиции, в населенном пункте всегда стабильная обстановка.

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