Первое заседание Национального курултая, которое состоится в Улытау сегодня, должно стать знаковым

Открытость и конструктив

Вышел указ о создании Национального курултая. Он приходит на смену Нацсовету общественного доверия, но получает дополнительное измерение – становится местом, где представлены интересы не только экспертного поля, но и регионов, политических партий. Смещается и повестка – с социально-экономической на общественную консолидацию, то есть поиск национального консенсуса по проблемным вопросам.

В целом именно снятие напряжения со сложных тем должно стать одной из заметных функций курултая. В обществе есть большой запрос на прямую коммуникацию между первым лицом государства и представителями гражданского общества. Будем надеяться, что первое заседание, которое состоится в Улытау, окажется менее протокольным по формату и более свободным.

Курултай может стать местом, где генерируются реформы и где им оказывается различная поддержка – не только декларативная.

Мне бы хотелось видеть в составе курултая в большей степени людей среднего возраста, но здесь – на все воля администраторов. В целом я увидел, что среди членов этого органа при Президенте есть молодые эксперты, знакомые мне люди, с которыми уже несколько лет бок о бок работаем, прошли через январские события и через конституционную реформу.

Это успокаивает – такие люди привнесут здравый смысл, умеренный технократизм и будут опираться на данные, а не традиции или личные убеждения.