Более 108 млн тенге поступили 26 ноября на счета частной школы-лицея ADVANTA.KZ в Мангистауской области. Это первая казахстанская школа, финансирование которой стартовало в новом цифровом сервисе OrtaBilim на платформе e-Qazyna Минфин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Данный сервис был разработан, чтобы упростить процесс финансирования и сделать его максимально прозрачным. Все бюджеты, реестры, очередность и заявки школ публикуются здесь в открытом доступе. Это исключает риски коррупционных проявлений, а также способствует общественному контролю.

Ранее финансовый аудит выявил в этой сфере многочисленные нарушения, такие как завышение на бумаге количества обучаемых, «мертвые души» среди педагогов, несоответствие целевого назначения помещения школы – дети сидели на уроках в «тойхане», и другое. Теперь, благодаря качественному форматно-логическому контролю новой системы, школы будут оцифрованы, при этом каждый ИИН ученика или педагога будет сверяться автоматически с несколькими государственными базами данных.

К примеру, данные об учениках автоматически подтягиваются через интеграцию с системами «электронных дневников». Таким образом, деньги школам выплачиваются не за то количество учеников, которое подаётся школой в отчёте на бумаге, а за фактическое количество школьников.

На сегодня бюджеты опубликованы практически всеми регионами. Исключением являются Ұлытау, Кызылординская и Акмолинская области. Только после опубликования управлениями образования бюджетов, местные школы смогут подать заявки на финансирование.

Частные школы, отмечают в Минфине, играют важную роль в образовательной системе страны. Они помогают сокращать дефицит школьных мест и дают экономию бюджета на капитальные затраты. Однако, участие бюджета требует и более пристального внимания в эффективности его использования. Для повышения качества и развития конкуренции в будущем планируется внедрение ваучерной системы («деньги следуют за учеником»).

Сервис OrtaBilim отечественной IT компании – АО «Информационно-учетный центр» МФ РК (со стопроцентным участием государства) ИУЦ является одной из старейших IT компаний страны, отметивший в недавнем 32-летие – Информационно-учетный центр был учрежден постановлением Кабинета министров РК от 2 ноября 1993 года.

За годы работы Центр создал и поддерживает различные информационные системы и сервисы (Реестр госимущества, Регистраторская система зерновых расписок, Депозитарий финансовой отчётности, Банкротство граждан, Электронные очередь и разрешения на Госгранице через сервисы CarGoRuqsat и CarGoAlem, Единый реестр мер господдержки бизнеса, Системы учета алкогольной продукции и нефтепродуктов, Единая платформа недропользования и множество других цифровых систем и решений).

Все платформы и сервисы АО «ИУЦ» своевременно проходят аттестацию на безопасность и защиту данных.