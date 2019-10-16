Общество
Первые метели могут пройти в Казахстане в ближайшие дни
Специалисты РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды на 17-19 октября 2019 года в Казахстане, передает Kazpravda.kz.   

Быстрая смена атмосферных процессов обеспечит и быструю смену погоды в Казахстане. В предстоящие трое суток по территории Казахстана с большой скоростью будут перемещаться холодные атмосферные фронты, в тыл которым распространяется антициклон, но и он в свою очередь уже 19 октября будет вытеснен очередным циклоном и арктическими фронтами.

"Поэтому в прогнозируемый период в большинстве областей ожидается пасмурная с осадками (дождь, снег) погода. В северных областях предполагаются гололед, сильный северо-западный ветер, что может привести к возникновению метелей", – говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

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