Первый день книжной выставки-ярмарки собрал более 10 тысяч участников в Астане

Фото: акимат Астаны

IX международная книжная выставка-ярмарка Astana Eurasian Book Fair – 2026, проходящая в столице, вызвала огромный интерес у читателей. В первый день мероприятие посетили более 10 тысяч человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Эта культурная площадка международного уровня объединила книголюбов, издателей, писателей и ценителей литературы.

В ходе выставки участники смогли не только ознакомиться с новинками и приобрести книжную продукцию, но и получили возможность посетить различные литературные встречи и презентации.

Главная цель мероприятия – развитие культуры чтения, поддержка книжной индустрии и укрепление международных литературных связей. В рамках выставки представлен широкий ассортимент продукции отечественных и зарубежных издательств.

В городском акимате отметили, что выставка Astana Eurasian Book Fair – 2026 продолжит свою работу и в ближайшие дни, предлагая посетителям насыщенную культурную программу.