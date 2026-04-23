Первый день книжной выставки-ярмарки собрал более 10 тысяч участников в Астане

Дана Аменова
специальный корреспондент

В рамках мероприятия представлен широкий ассортимент продукции отечественных и зарубежных издательств

Фото: акимат Астаны

IX международная книжная выставка-ярмарка Astana Eurasian Book Fair – 2026, проходящая в столице, вызвала огромный интерес у читателей. В первый день мероприятие посетили более 10 тысяч человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Эта культурная площадка международного уровня объединила книголюбов, издателей, писателей и ценителей литературы.

В ходе выставки участники смогли не только ознакомиться с новинками и приобрести книжную продукцию, но и получили возможность посетить различные литературные встречи и презентации.

Главная цель мероприятия – развитие культуры чтения, поддержка книжной индустрии и укрепление международных литературных связей. В рамках выставки представлен широкий ассортимент продукции отечественных и зарубежных издательств.

В городском акимате отметили, что выставка Astana Eurasian Book Fair – 2026 продолжит свою работу и в ближайшие дни, предлагая посетителям насыщенную культурную программу.

