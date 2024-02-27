Первый шаг к бренду

В Послании народу Казахстана «Экономический курс Справедливого Казахстана» Президент Касым-Жомарт Токаев особо отметил, что креативная индустрия должна стать еще одной точкой роста экономики и занятости, охватывающей медиа, кино, музыку, дизайн, образование и сферу информационных технологий. В частности, Глава государства подчеркнул, что сейчас центры креативной индустрии сосредоточены в Астане, Алматы, Шымкенте, а регионы остаются без должного внимания. «Это нужно исправить. Точки притяжения талантов – Центры креативной индустрии – должны быть в каж­дом областном центре, в каждом крупном городе. Там же следует помогать участникам с вопросами коммерциализации своих продуктов», – отметил он.

В рамках выставки «Брендке бір қадам...» на площадке центра «Анаға тағзым» около 20 местных мастеров декоративно-прикладного искусства, художественных ремесел и народных промыслов получили прекрасную возможность рекламировать и сбывать продукцию, а также получать бизнес-знания.

– По итогам изучения местного рынка оказалось, что в регионе практически нет фирменных точек с брендовой продукцией. Теперь «Анага тағзым» станет площадкой творческих креативщиков на постоянной основе: они будут здесь выставляться, торговать и обучаться тонкостям бизнеса. Проект направлен на поддержку творческих личностей, способствующих развитию инклюзивной экономики, содействие обмену опытом ремесленников и создание в регионе кластера креативных предпринимателей, которые смогут коммерциализировать свою продукцию, – отметила руководитель центра Алтынай Молжанова.

В рамках недели предприниматели-ремесленники приняли участие в ряде информационно-познавательных лекций, тренингов и мастер-классов. В частности, представители бизнес-инкубатора Kyzylorda Hub провели тренинг «Как превратить искусство в Start up», на котором рассказали о наиболее эффективных путях продвижения и продажи товара в маркетплейсах, интернет-магазинах и социальных сетях. На мастер-классе «Кризис. Продажа. Победа» своим богатым опытом на рынке поделились представители рекламного агентства Venera PRINT, а специалисты областной палаты предпринимателей «Атамекен» рассказали о мерах государственной поддержки предпринимательства.

Эксклюзивные поделки умельцев – ювелирные украшения и сувениры, казахские наборы посуды и девичье приданое, мягкие игрушки и национальные наряды в этностиле – привлекли большое внимание покупателей. А большинство новоиспеченных креативщиков признались, что проект подтолкнул их по-другому взглянуть на ведение бизнеса.

К примеру, кызылординка Жанар Сагынаева рада, что впервые вышла на широкую публику. Девушка около года занимается изготовлением популярных сейчас подарочных наборов «Тойтабак», «Тойбастар», «Құдалық» и других. Раньше она по просьбе близких и знакомых делала их дома.

– Спасибо организаторам за приглашение, здесь я получила массу полезных знаний. Нас обучали азам финансовой грамотности и тому, как нужно рекламировать и продвигать товар. А во время выставки обзавелась клиентами-заказчиками из числа посетителей, – говорит Жанар.

Вторит коллеге по ремеслу казалинская швея Мира Исабаева, которая также занимается изготовлением сумок-трансформеров.

– Кем я только ни работала, но однажды мой братишка попросил сшить жайнамаз и автомобильные чехлы, подушки, полики. Мне понравилось мастерить, решила расти дальше – обучилась шитью сумок-трансформеров. Постепенно расширила ассортимент товаров. На выставке я получила разносторонние знания. А еще мне порекомендовали самой проводить мастер-классы, – рассказывает она.

Ювелир Бекзат Жакыпов отметил, что на пользу ремесленникам идет любая выставка-продажа, и появление специальной площадки для них – событие вдвойне приятное.

– Хоть мы и относимся к предпринимателям, но в силу специфичности деятельности не можем получать субсидии и другие виды финансовой поддержки от государства. Поэтому спасибо организаторам за то, что нас объ­единили на специальной площадке. Здесь я узнал для себя много нового. К примеру, уяснил, что больше интересует покупателей. Они посоветовали мне изготавливать и продавать отдельные изделия, а не комплекты. Большинству людей это выгодно.

В ходе выставки поступил целый ряд заказов, – говорит ювелир.

Организаторы проекта – представители областного управления культуры, архивов и документации – сообщили, что для развития креативной экономики в регионе предпринимается ряд мер. В частности, на базе проекта «Брендке бір қадам...» планируется создать хаб ремесленников. На сегодня в Приаралье действуют бизнес и IT-хабы. Ясно одно: для «креативщиков» меры поддержки нужны, ведь из-за особенностей их производственного процесса многие из них не могут полноценно участвовать в госпрограммах.