Песни Димаша Кудайбергена звучат в Антарктиде

Радиостанция, посвященная известному казахстанскому певцу Димашу Кудайбергену и dears La Era Dimash достигла Антарктиды. Об этом в интервью радиоведущим рассказали сотрудники научно-исследовательской станции «Эсперанса», передает Kazpravda.kz со ссылкой на DimashNews.

Когда создатели La Era Dimash только запускали свое радио в Аргентине, они хотели, чтобы голос казахстанского исполнителя был слышен в каждом уголке планеты.

«Когда радиостанция впервые вышла в эфир, мы чувствовали себя очень счастливыми. С каждым днем список стран, где транслировалась La Era Dimash, становился всё больше. Среди них были и те, о которых мы раньше не слышали. Сейчас же, спустя два года, наше радио вещает в 96 странах», – рассказала руководительница радиостанции Паола Профета.

11 октября 2022 года работники радио LRA36, которое вещает с научно-исследовательской станции «Эсперанса» (аргентинская научно-исследовательская станция, расположенная на крайнем севере Антарктического полуострова – прим.) дали интересное интервью La Era Dimash.

В ходе беседы Клаудия Альбаррасин, Мария Евгения Родригес, Ромина Забалза и Мариэла Чуркина рассказали о своей нелегкой, но очень интересной работе на далеком и холодном континенте, а также подтвердили, что вещание La Era Dimash достигло Антарктиды, и девушкам довелось услышать песни казахстанского артиста.

«Когда мы впервые услышали голос Димаша, мы были по-настоящему заворожены. У него красивые песни и очень большой талант!» – поделились они.