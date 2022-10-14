Фото: dimashnews.com
Культура , Музыка

Песни Димаша Кудайбергена звучат в Антарктиде

Радиостанция, посвященная известному казахстанскому певцу Димашу Кудайбергену и dears La Era Dimash достигла Антарктиды. Об этом в интервью радиоведущим рассказали сотрудники научно-исследовательской станции «Эсперанса», передает Kazpravda.kz со ссылкой на DimashNews.

Когда создатели La Era Dimash только запускали свое радио в Аргентине, они хотели, чтобы голос казахстанского исполнителя был слышен в каждом уголке планеты. 

«Когда радиостанция впервые вышла в эфир, мы чувствовали себя очень счастливыми. С каждым днем список стран, где транслировалась La Era Dimash, становился всё больше. Среди них были и те, о которых мы раньше не слышали. Сейчас же, спустя два года, наше радио вещает в 96 странах», – рассказала руководительница радиостанции Паола Профета. 

11 октября 2022 года работники радио LRA36, которое вещает с научно-исследовательской станции «Эсперанса» (аргентинская научно-исследовательская станция, расположенная на крайнем севере Антарктического полуострова – прим.) дали интересное интервью La Era Dimash. 

В ходе беседы Клаудия Альбаррасин, Мария Евгения Родригес, Ромина Забалза и Мариэла Чуркина рассказали о своей нелегкой, но очень интересной работе на далеком и холодном континенте, а также подтвердили, что вещание La Era Dimash достигло Антарктиды, и девушкам довелось услышать песни казахстанского артиста. 

«Когда мы впервые услышали голос Димаша, мы были по-настоящему заворожены. У него красивые песни и очень большой талант!» – поделились они. 

 

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