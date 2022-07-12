Общество
Петропавловск отмечает 270-летие со дня своего основания
Андрей Кратенко

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В программе праздничных ­мероприятий фестиваль дворовых игр, соревнования по триатлону, выступление фитнес-клуба «Нептун», вечер бардовской песни, детский конкурс красоты. Но самое большое впечатление оставил семидневный музыкальный фестиваль под открытым небом.

Несмотря на свой приличный возраст, Петропавловск хорош не только старинными постройками, но и новыми микрорайонами «Жас Өркен», «Орталық» и «Береке». Застраивается еще вчера депрессивный микрорайон «Копай».

За пять лет в областном центре был введен в эксплуатацию почти 1 млн кв. м жилья. До 2026 года появятся еще 3,3 млн кв. м. В итоге 144 тыс. жителей Северного Казахстана смогут улучшить жилищные условия, а это треть населения области.

Местные жители хвалят свой город еще и за то, что с каждым годом городская среда становится все более комфортной. Благоустраиваются придомовые территории. За последнее время здесь было асфальтировано 460 дворов. Установлены 361 детская и 46 тренажерных площадок. На 42 улицах реконструировано уличное освещение. Ведется капитальный ремонт дорог.

Появляются в Петропавловске и новые предприятия, например, электротехнический завод и завод по производству фанеры. В скором времени заработают фабрика по производству бумаги и завод железобетонных изделий.

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