Петропавловца наказали за фейк о плотине Сергеевского водохранилища

Мужчина распространил видео, добавив в описании к нему уровень воды

Фото: пресс-служба ДП СКО

В Северо-Казахстанской области полицейские привлекли к ответственности петропавловца за распространение недостоверной информации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается, 21 апреля сотрудники полиции в СКО выявили в Instagram видео, на котором зафиксирована плотина Сергеевского водохранилища. В описании говорилось, что перелив составляет 4 метра. Таким образом, автор «прибавил» к реальному уровню воды около полуметра.

«Распространителем недостоверной информации оказался 25-летний петропавловец. Он пояснил, что сведения о высоте перелива почерпнул у незнакомого человека, стоявшего рядом, когда он снимал впечатляющий видеоконтент. Свою вину горожанин признал», - рассказали в областном департаменте полиции.

Полицейские напоминают, что статья 456-2 Кодекса РК об административных правонарушениях «Размещение, распространение ложной информации» предусматривает штраф для физических лиц в размере 20 месячных расчётных показателей.