Общество

Певец, может, не знал об этих правилах – Роман Скляр об инциденте с Торегали Тореали

Лаура Тусупбекова
Первый вице-министр по инвестициям и развитию Роман Скляр в интервью журналистам в Мажилисе сообщил, что Комитет гражданской авиации провел расследование относительно инцидента с певцом Торегали Тореали, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Комитет гражданской авиации провел свое расследование и, действительно, данное нарушение подтвердилось. Были наказаны и привлечены к административной ответственности работники аэропорта, а остальные вопросы в компетенции специальных служб, поэтому они уже предпримут какие-то меры. В нашей компетенции привлечение виновных лиц, которые это допустили, а именно сотрудники аэропорта. А уже сотрудники пограничной службы, таможенной службы должны в соответствии со своими полномочиями отвечать", – сказал Роман Скляр. 

Отвечая на вопросы журналистом о том, понесет ли ответственность сам виновник инцидента Торегали Тореали, Роман Скляр высказал предположение, что певец мог не знать, что нарушает закон.

"В первую очередь должны быть привлечены к ответственности те лица, которые это допустили, а сам наш певец, может, не знал об этих правилах", – отметил Роман Скляр.

Напомним, что 14 сентября певец Торегали Тореали вместе с семьей проник на борт самолета, не являясь пассажиром этого рейса. В результате инцидента на 20 минут был задержан авиарейс Алматы – Гонконг. Поступок певца можно расценить как незаконное пересечение государственной границы, за данное нарушение предусмотрено наказание до года тюрьмы.

За пропуск Торегали Тореали на борт самолета наказали троих сотрудников аэропорта Алматы и сотрудницу авиакомпании Air Astana.

Стоит отметить, что это уже не первый скандал, связанный с певцом. 22 декабря в соцсети попало видео с концерта звезды в Павлодаре на республиканском айтысе акынов "Тәуелсіздікке тарту", на котором Торегали выяснял отношения с пожилым мужчиной в зале. На следующий день, 23 декабря, директор радиостанции Orda FM заявил о том, что, пока певец не принесет извинений, его песни будут сняты с эфира. Акимат Павлодарской области объявил певца персоной нон-грата на официальных мероприятиях региона.

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