Певица Kaliya стала почетным послом ЮНФПА в Казахстане

Общество
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Певица и активистка Акмаржан Кушербаева, известная под сценическим именем Kaliya, назначена почетным послом ЮНФПА Фонда ООН в области народонаселения в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ЮНФПА.   

Сообщается, что Kaliya и ЮНФПА объединяют свои усилия по расширению прав и возможностей женщин, девочек и молодежи в плане доступа к информации и услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья, а также по продвижению гендерного равенства.

Отметим, ЮНФПА является агентством Организации Объединенных Наций по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья. Его миссия состоит в том, чтобы создать мир, в котором каждая беременность желанна, все роды безопасны, а каждый молодой человек может реализовать свой потенциал.

"Люди неохотно задают вопросы на такие темы, как половое созревание, менструация, контрацепция, как предотвратить нежелательную беременность или инфекции, передаваемые половым путем. И это подрывает самые элементарные потребности и права женщин, девочек и молодежи. Наличие нужной информации в нужное время, знание, с кем поговорить, чтобы получить правильную информацию и доступ к медицинским услугам без осуждения, – это ключ к тому, чтобы расти уверенным, здоровым и защищенным", – говорит Калия.

Казахстан добился значительного прогресса в обеспечении того, чтобы большее количество молодых людей имело доступ к качественной информации и услугам в области репродуктивного здоровья, дружественным молодежи. Эта работа включает в себя усилия по повышению качества акушерской стационарной помощи, дородового ухода, планирования семьи, профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путем, включая ВИЧ, обеспечение того, чтобы подростки и молодежь могли иметь доступ к качественным и дружественным консультациям и услугам в области репродуктивного здоровья, а также предотвращение насилия по признаку пола и реагирование на него.

Некоторые из недавних примеров этой работы включают разработку вебсайта shyn.kz, чат-бота в Telegram канале и мобильного приложения для подростков и родителей; последовательную работу по повышению устойчивости сети молодежных центров здоровья (МЦЗ), в том числе путем обучения и предоставления медицинскому персоналу необходимых знаний и навыков для выявления гендерного насилия и реагирования на него. Это лишь некоторые примеры усилий, предпринимаемых Казахстаном при поддержке партнеров, включая ЮНФПА.

Однако проблемы остаются, поскольку подростковая беременность остается высокой, уровень знаний о ВИЧ и СПИДе низким, а насилие в отношении женщин, которое и так неприемлемо высоко, еще больше увеличилось в результате пандемии COVID-19.

"Женщины и девушки должны иметь возможность свободно решать, выходить ли замуж и когда, за кого выходить замуж, а также иметь ли детей. В странах Центральной Азии существуют довольно сильные патриархальные установки, что способствует гендерному неравенству. Поэтому важно поощрять и поддерживать те традиции, которые приносят пользу обществу и бросают вызов тем социальным нормам, которые наносят вред отдельным людям и обществу в целом, – говорит Джулия Валезе, представитель ЮНФПА в Казахстане и страновой директор в Кыргызстане и Туркменистане. – Взаимодействие с лидерами общественного мнения и влиятельными людьми имеет большое значение для передачи и распространения жизненно важной информации для тех, кто больше всего в ней нуждается. Мы сотрудничаем с Калией более четырех лет и очень рады, что можем официально признать ее почетным послом. Мы с нетерпением ждем еще многих лет плодотворной работы по предоставлению правильной и столь необходимой информации каждому".







Партнерские отношения ЮНФПА и Калии начались в 2017 году с песни "Қыз тағдыры" (русс. "Ее будущее"), которая затем превратилась в проект "Ее будущее", освещающий проблемы гендерного насилия, ранней и незапланированной беременности и другие, с которыми сталкиваются молодые женщины и девочки. Благодаря этому проекту она стала спикером ЮНФПА в Казахстане по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья женщин и молодежи.

Акмаржан Кушербаева всегда активно выступала за гендерное равенство и борьбу с гендерным насилием в Казахстане. За последние несколько лет она приняла участие в ряде национальных, региональных и глобальных мероприятий, направленных на поощрение права на информацию и услуги в области репродуктивного здоровья, устранение табу и укрепление здоровья женщин. Песня Калии открыла знаменательный Найробийский саммит в 2019 году, на котором Казахстан взял на себя ряд обязательств по дальнейшему продвижению повестки дня МКНР.



Калия активно участвует в широком спектре социальных и благотворительных проектов, в том числе связанных с оказанием помощи уязвимым детям, женщинам и молодежи. В прошлом году она стала членом Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акимате города Алматы.

Имея прочную репутацию в сфере шоу-бизнеса и являясь защитницей прав человека, включая репродуктивные права и гендерное равенство, Акмаржан Кушербаева будет работать над продвижением повестки дня МКНР и Целей устойчивого развития к 2030 году.


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