Пики половодья проходят на реках трех областей

До 10 апреля на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства

На сегодняшний день площадь территории Казахстана, покрытая снегом, составляет 27%, сообщил во вторник на заседании правительства министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев.

«Объемы влагозапасов во всех бассейнах рек равнинной территорий Казахстана уменьшились. Пики половодья проходят на реках Актюбинской, Западно-Казахстанской областей и южных частей Костанайской области, но паводковая угроза сохраняется. Наблюдаются подъемы уровней воды и превышение опасных отметок на реках ВКО, Абай, Карагандинской, Улытау, Акмолинской, СКО и в северной половине Костанайской области», - доложил Нысанбаев.

Согласно прогнозу, 1-10 апреля на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды.

Осадки ожидаются около нормы на большей части республики. Больше нормы - в горных и предгорных районах юга, юго-востока и востока страны.

На большей части республики ожидаются осадки в ночные часы в виде дождя с переходом в снег, днем ожидаются дожди.