Пилотный проект единой школьной формы презентовали в Астане

Фото: пресс-служба МИИР РК

Презентация школьной формы прошла с участием представителей госорганов, национального объединения предприятий легкой промышленности QazTextileIndustry, а также производственных компаний и родителей школьников.

По словам председателя Комитета индустриального развития МИИР РК Ильяса Оспанова, обеспечение школьников страны отечественной продукцией является одной из приоритетных задач ведомства.

"Сейчас в стране работает более 800 предприятий в сфере производства одежды. Чаще всего отечественный рынок одежды ориентирован на закупки и потребности госзаказа. По итогам 2021 года объем производства одежды достиг 54,4 млрд тенге, индекс физического объема отмечен на уровне 102,3%. При этом, на 38 швейных предприятиях имеется индустриальный сертификат на производство школьной формы», — сказал Оспанов.

Также председатель Комитета отметил, что в настоящее время прорабатывается вопрос выдачи родителям ваучеров на покупку школьной формы в определенных магазинах через платформу "Социальный кошелек".

Кроме того, предусматривается предоставление отечественным товаропроизводителям торговых точек на льготных условиях для продажи школьной формы.

Одно из главных требований – процесс производства одежды должен соответствовать национальным стандартам.

Для конкретизации модели единой школьной формы планируется проведение подобных встреч.